Teltow bietet wieder geführte Radtouren an

Wie jedes Jahr bietet die Stadt Teltow ab April wieder geführte Radtouren durch die Region an. Hierfür ist der druckfrische Flyer in der Tourist Information (Marktplatz 1) erhältlich. Gemeinsam mit der Kleinmachnower Gästeführerin Barbara Sahlmann können Teltower und Touristen die Natur mit allen Sinnen auf geführten Radwandertouren in zu erleben.

Los geht es am 25. April mit einer etwa vierstündigen Tour von Kleinmachnow nach Potsdam: Erkundet werden die Gärten der Stadt, verbunden mit einem Abstecher auf die Freundschaftsinsel mit ihrem Botanischen Garten. Nach einem Zwischenhalt am Schloss Cecilienhof und an der Glienicker Brücke geht es zurück nach Kleinmachnow.

Am 23. Mai geht es in den Süden – zumindest bis nach Nodow und Philippsthal, bevor am 13. Juni ein Ausflug entlang der Havel bis in die nahe Hauptstadt auf dem Programm steht: Mit der Pfaueninsel wartet ein grünes UNESCO-Weltkulturerbe auf seine Entdeckung durch die Teltower Gäste. Am 25. Juli geht es an den Schlachtensee und die Krumme Lanke, und am 22. August sind das Kleistgrab sowie der Kleine Wannsee das Ziel des sportlichen, aber auch entspannten Ausflugs.

Mit einer Tour nach Potsdam und zum Barberini am 19. September und einer Entdeckung alter Verkehrswege in Berlin und Umland am 17. Oktober findet die Ausflugssaison auf dem Drahtesel ihren Abschluss.

Alle Touren starten um 10:00 Uhr. Die Fahrten sind kostenfrei und finden auf eigene Verantwortung statt. Um Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen für Interessierte sind unter tourist-info@teltow.de erhältlich.

Text: Philipp Hochbaum/ Foto: Teltower Stadt-Blatt Verlag