Kerze löst Brand in Stahndorf aus

In einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Stahnsdorf brach am Heiligabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Löschfahrzeugen und mehreren Dutzend Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand wurde eine Person verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem entstand erheblicher Sachschaden.

Mehrere Trupps unter Atemschutz waren rund drei Stunden mit den Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Stahnsdorf beschäftigt. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mitteilte, wurde das Feuer durch eine Kerze ausgelöst. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Notfallseelsorge PM beteiligt. Auch die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf war vor Ort und kümmerte sich um eine Notunterkunft für die Betroffenen, da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Stahnsdorf