Gemeinde Stahnsdorf organisiert Frühjahrsputz

Nach einem schweren Anfang begibt sich der Frühling allmählich an den Start. Die Gemeinde Stahnsdorf ruft am 22. April zum Frühjahrsputz auf, um den Ort rechtzeitig auf Vordermann zu bringen.

Mit dem bevorstehenden Frühling wird es wieder Zeit für den Stahnsdorfer Frühjahrsputz: Bürgermeister Bernd Albers bittet daher alle Bürger der Gemeinde Stahnsdorf einschließlich ihrer Ortsteile, am 22. April in ihren Wohngebieten und Siedlungen selbstständige Reinigungen zu organisieren und durchzuführen. Doch es geht auch gemeinsam: Die Verwaltung lädt interessierte Mitstreiter an diesem Tag herzlich zum Gemeindezentrum Stahnsdorf ein, wo sie eine Putzaktion durchführt. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Haupteingang. Es wird darum gebeten, eigene Arbeitsgeräte wie Harken und Arbeitshandschuhe mitzubringen, da entsprechende Utensilien wie z. B. Pflanzschaufeln nur begrenzt zur Verfügung stehen. „Die Verwaltung freut sich auf viele fleißige Helferinnen und Helfer, die sich im Übrigen im Anschluss mit einer frischen Bratwurst vom Grill stärken können“, teilt die Gemeinde in einer Presseerklärung mit.

Aus der Siedlung Kienwerder und Stahnsdorf sind bereits zusätzliche Aktionen bekannt, die auf bürgerschaftlichem Engagement fußen. In den Wald zwischen Kienwerder und Heideplatz lädt die BUND-Ortsgruppe zum Großreinemachen ein; eine weitere Frühjahrs-Putzaktion findet an der Sputendorfer Straße auf dem Feld zwischen dem evangelischen Friedhof und der S-Bahn-Freihaltetrasse statt.

„Ziel der jährlichen Gemeinschaftsaktion ist es, das Erscheinungsbild der Gemeinde zu verbessern. Angesprochen und aufgerufen, den Frühjahrsputz in ihren jeweiligen Quartieren aktiv zu unterstützen, sind auch die ortsansässigen kommunalen bzw. privaten Wohnungsgesellschaften“, heißt es aus dem Rathaus weiter.

„Wir haben 2022 einen sehr erfolgreichen Waldputztag durchgeführt. Trotzdem ist festzustellen, dass die Tradition des klassischen Frühjahrsputzes, wie vieler anderer Veranstaltungen auch, während der Corona-Pandemie gelitten hat. Umso mehr freue ich mich, nun wieder aktiv mit gutem Beispiel vorangehen zu können“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. PM/ph

Symbolbild: Pixabay.com