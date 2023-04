Osterfeuer in der Region

Das Osterfeuer geht bereits auf vorchristliche Traditionen zurück und hat seit Jahrhunderten seinen festen Platz im Kalender. Am Sonnabend (08. April) lodern zum Start in die Osternacht auch in der Region die Flammen.

In vielen Regionen Deutschlands und in anderen europäischen Ländern wie Schweden, Dänemark und den Niederlanden künden Osterfeuer am Karsamstag („Ostersamstag“) vom bevorstehenden Osterfest.

Die Tradition des Osterfeuers geht vermutlich auf vorchristliche Bräuche zurück, die mit dem Beginn des Frühlings und der Rückkehr des Lichts und der Wärme verbunden waren. Im Christentum wurde das Feuer dann als Symbol der Auferstehung Jesu interpretiert und mit dem Osterfest in Verbindung gebracht. Seit dem Mittelalter ist das Osterfeuer in verschiedenen Regionen Europas belegt und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Heute ist das Osterfeuer in vielen Orten ein geselliges Ereignis, um den Frühling zu begrüßen und in die Osterfeiertage zu starten.

Dazu gibt es auch in der Region ausreichend Gelegenheiten: In Stahnsdorf lodern am Sonnabend ab 15:00 Uhr vor dem Gemeindezentrum in der Annastraße beim Familien-Osterfeuer die Flammen, ebenso in Güterfelde vor dem Bürgerhaus. Hier gibt es außerdem eine Technikschau der Feuerwehr, Kinderschminken sowie Essen und Getränke; außerdem stellen sich die Vereine vor. Hier geht es zur Übersicht über die Stahnsdorfer Osterfeuer.

In Teltow wartet in Ruhlsdorf das traditionelle Osterfeuer auf seine Gäste – allerdings erst am Ostersonntag. Hier wird seit 2002 das Feuer entzündet, auch 2023 mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und mit finanzieller Unterstützung der Stadt. Ruhlsdorfer, Teltower und ihre Gäste versammeln sich ab 18:00 Uhr bei Livemusik, Essen und Getränken und genießen die gemütliche Atmosphäre auf der Wiese am Röthepfuhl.

In Großbeeren geht es am Sonnabend um 17:00 Uhr los: Hier wird mit Unterstützung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Gutshof das Osterfeuer entzündet; dazu gibt es Speisen und Getränke. Im Großbeerener Ortsteil Diedersdorf lodern die Flammen ebenfalls ab 17:00 Uhr – allerdings erst mit einem Fackelumzug für Kinder. Mit ihren Fackeln wird anschließend hinter der Feuerwache das Feuer entzündet. Auch hier ist für ein Speisen- und Getränkeangebot gesorgt. ph

Symbolbild: Pixabay.com