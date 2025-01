TKS will Schwung mit nach Essen nehmen

Die TKS 49ers haben nach der starken Vorstellung am letzten Wochenende das Ziel, am 17. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB den nächsten überraschenden Sieg einzufahren. Durch einen Erfolg gegen die ETB Miners könnte man den Anschluss an die Playoffplätze beibehalten oder sogar verkürzen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Los geht es in Essen am Samstag um 19:30 Uhr.

Die TKS 49ers treten am kommenden Wochenende in der zum Auswärtsspiel bei den siebtplatzierten ETB Miners an. Im Hinspiel überzeugten die 49ers in einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherten sich einen verdienten 72:64-Erfolg vor heimischem Publikum. Besonders in der Defensive überzeugte das Team und hielt die Miners, welche sonst durchschnittlich 80,9 Punkte erzielen, bei lediglich 64 Punkten. Offensiv stachen bei TKS damals Andrii Kozhemiakin sowie Paul Stegmann mit 15 und 13 Punkten hervor. Auf Seiten der Essener sorgte Dezimal Selimovic mit 20 Punkten und 16 Rebounds für Probleme, die die 49ers jedoch letztlich gut kompensierten. Im Rückspiel müssen sich die 49ers nicht nur auf Selimovic einstellen, sondern auch auf den gefährlichen US-Amerikaner Isaiah Sanders (19,3 Pkt) und den Jamaikaner Brian Dawson (13,7 Pkt), die beide bereits im Hinspiel zweistellig punkteten. Aktuell stehen die Gastgeber mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen sowie Niederlagen in der Tabelle vier Plätze vor TKS.

Nach dem überraschenden Heimsieg gegen die favorisierten Gartenzaun24 Baskets Paderborn am vergangenen Wochenende reisen die 49ers mit frischem Selbstvertrauen nach Essen. Der Sieg gegen den Tabellenzweiten war nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch ein wichtiger Schritt in einer engen Tabellensituation. Das Ziel der 49ers wird es sein, das Momentum aus dem Erfolg gegen Paderborn mitzunehmen und die starke Leistung aus dem Hinspiel gegen Essen zu wiederholen. Headcoach Dorian Coppola will sich und sein Team gut auf ein intensives Spiel vorbereiten: “Wir haben schon die gesamte Woche den Fokus voll auf die Vorbereitung des kommenden Spiels gesetzt und absolvieren auch extra Fitness- und Wurfeinheiten, um unsere Formkurve weiter in die richtige Richtung lenken zu können.” Der Livestream der Partie wird von den Miners auf Sportdeutschland.TV übertragen. Dort geht es um 19:30 Uhr mit dem Tip-Off los.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers