Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in Kleinmachnow macht Winterpause

Der Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in Kleinmachnow, bleibt am Donnerstag, den 07.Dezember und vom 18. Dezember 2023 bis zum 12. Januar 2024 geschlossen. Das Unternehmen startete Mitte Juli mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Kleinmachnow.

Ab dem 15.01.2024 hat der Servicepunkt in der Karl-Marx-Straße 58-60 neue Öffnungszeiten und steht wieder jeden Mittwoch von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr für alle Fragen rund um den Glasfaserausbau zur Verfügung. Kundinnen und Kunden sowie Interessierte können sich dann wieder zu allen Leistungen und Vertragsdetails der Deutschen Glasfaser im Servicepunkt beraten lassen.

In der Zwischenzeit beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 – 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 – 20:00 Uhr alle Fragen rund um den Bau. Verträge für die Nutzung des Glasfaseranschlusses können telefonisch unter 02861 – 8133 400 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 – 20:00 Uhr und samstags von 09:00 – 18:00 Uhr abgeschlossen werden.

Foto: Deutsche Glasfaser