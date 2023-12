Auslobung des Unternehmerpreises „Familienfreundlich in PM“

„Familienfreundlich in Potsdam-Mittelmark“ – Landkreis startet im Dezember mit der Auslobung für den Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ 2024: Auch im nächsten Jahr wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark familienfreundliche Unternehmen auf seinem Kreisgebiet mit der Verleihung des Unternehmerpreises „Familienfreundlich in PM“ besonders ehren.

Seit 12 Jahren sind die Unternehmen dabei, gute Lösungen für völlig neue Herausforderungen zu finden. Auch in diesem Jahr startet die Auslobung des Unternehmerpreises wieder am 01. Dezember 2023. Der Bewerbungszeitraum endet am 29. Februar 2024. Die Preisverleihung findet am 15. Mai 2024 – dem Internationalen Tag der Familie – im Kulturzentrum der Stadt Bad Belzig statt.

Alle an einer Bewerbung um den Unternehmerpreis „Familienfreundlich in PM“ 2024 Interessierten können sich jedoch bereits jetzt ausführlich auf der Webseite www.familienfreundlich-pm.de umschauen. Sie werden auch im neuen Bewerbungszeitraum auf Anfrage gern durch die Kreisverwaltung, Büro für Chancengleichheit, Vielfalt und Senioren, beraten, um im Bewerbungsbogen auch wirklich alle Besonderheiten und Highlights für Familienfreundlichkeit im Unternehmen aufzuzeigen und beispielhaft darzustellen.

Bereits seit 2012 erfolgt jährlich im Landkreis Potsdam-Mittelmark nach einer Juryentscheidung die Verleihung des Unternehmerpreises Familienfreundlich in PM unter der Schirmherrschaft des Landrates, Marko Köhler. Die Unternehmen und Einrichtungen präsentieren innovative Maßnahmen für familienfreundliche Arbeitskultur im Unternehmen. Herausragende Maßnahmen bisheriger Preisträger sind besondere sportliche und physiotherapeutische Angebote im Unternehmen, individuelle Arbeitszeitmodelle, die Schaffung beruflicher Perspektiven sowie die Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Bereits seit 2013 erfolgt jährlich im Landkreis Potsdam-Mittelmark nach einer Juryentscheidung die Verleihung des Unternehmerpreises Familienfreundlich in PM unter der Schirmherrschaft des Landrates, Marko Köhler. Die Unternehmen und Einrichtungen präsentieren innovative Maßnahmen für familienfreundliche Arbeitskultur im Unternehmen. Herausragende Maßnahmen bisheriger Preisträger sind besondere sportliche und physiotherapeutische Angebote im Unternehmen, individuelle Arbeitszeitmodelle, die Schaffung beruflicher Perspektiven sowie die Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Die Preisträger 2023 zeichneten sich durch eine besonders faire, familiäre und sehr mitgestaltungsfreundliche Unternehmenskultur aus, bieten besondere Mitarbeitervorteile über das Portfolio des eigenen Unternehmens hinaus, Unterstützungsangebote für Azubis an oder setzen besondere Aspekte einer Nachhaltigkeitsstrategie im Arbeitsalltag um. Als Kleinstunternehmen (bis 10 Mitarbeitende) ging der Preis 2023 an das Buchkontor der Stadt Teltow. In der Kategorie kleine Unternehmen (bis 50 Mitarbeitende) erhielt die Dachdeckerei Blank aus Schwielowsee den Preis und als mittleres Unternehmen über 50 Mitarbeitende wurde 2023 das Rehaklinikum Hoher Fläming im Oberlinhaus gGmbH in Bad Belzig zum Preisträger geehrt.

Foto: Landkreis Potsdam Mittelmark