Treffen der Arbeitskreise Schule & Wirtschaft Potsdam-Mittelmark

Ein Blick hinter die Fassade eröffnet viele neue Möglichkeiten: Im Rahmen regelmäßig stattfindender Treffen haben sich die Arbeitskreise Schule & Wirtschaft PM erneut als bedeutende Austauschplattform für Berufs- und Studienorientierung im Landkreis Potsdam-Mittelmark bewiesen.

Vertreter aus Unternehmen und Lehrkräfte von der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow, der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig, der Oberschule Brück, der Oberschule Beelitz oder der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst sowie weitere Mitwirkende des Netzwerkes Schule & Wirtschaftsforum PM nutzten die Gelegenheit, aktuelle Informationen, Termine und Projekte zum Übergang von Schule in den Beruf zu besprechen.

„Im Fokus der letzten Treffen rückten Besuche in regionalen Unternehmen, darunter die Microchip Frequency Technology GmbH in Teltow, die MB Fensterbau und Tischlerei e.K. in Bad Belzig sowie die INVAC International GmbH in Werder (Havel). Die Teilnehmenden erhielten spannende Einblicke in drei unterschiedliche Berufsfelder, die ein breites Spektrum an Möglichkeiten in der Region aufzeigten“, so Linda Schröder vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH.

Wesentliche Erkenntnis war, dass eine Außenfassade nicht immer auf Anhieb verrät, was sich im Innern befindet und dass ein Blick dahinter sich oft lohnt. Denn wer hätte gedacht, dass im Inneren eines Hochhauses in Teltow ein internationales Unternehmen ist, das mikroelektronische Komponenten für die Raumfahrt entwickelt, oder in einer Lagerhalle in Bad Belzig große beeindruckende Maschinen stehen, die mühelos Holz verarbeiten können? Oder dass im ehemaligen Miele-Gebäude in Werder (Havel) ein Unternehmen sitzt, das wichtige Impfstoffe für die Veterinärmedizin herstellt?

„Der Arbeitskreis Schule & Wirtschaft PM bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, einen Einblick in die vielfältige Unternehmerlandschaft des Landkreises zu erhalten und so die dortigen Ausbildungs- und Studienrichtungen kennenzulernen“, ergänzt Caroline Stallbaum vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM.

Neben den Unternehmensbesuchen informierten Netzwerkpartner über Initiativen wie die Online-Umfrage zu Kooperationen zwischen Schulen und Arbeitgebern im Land Brandenburg, initiiert durch das Netzwerk Zukunft. Ebenfalls präsentiert wurden die Aktivitäten von „Call a Scientist“ vom Biotechnologieverbund Berlin Brandenburg e.V. und das Projekt von der JOB gGmbH „Integrierte Lerngruppe“ stellte sich vor.

Das „Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM“ reflektierte zudem die Auslobung des Schülerpreises TECCI 2023 und den Parcours zur Berufs- und Studienorientierung JOB NAVI PM. Ein weiteres Highlight war die Vorstellung des neuen Ausbildungsführers PM, der einen Überblick über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region bietet. „Diese Zusammenkünfte stärken die Verbindung zwischen Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsvertretern, fördern die regionale Vielfalt beruflicher Perspektiven und tragen somit maßgeblich zur erfolgreichen Berufs- und Studienorientierung junger Menschen im Landkreis bei“, ergänzt Linda Schröder.

Die Organisation und Durchführung der Arbeitskreise Schule & Wirtschaft PM ist ein Aufgabenbereich des Netzwerkes Schule & Wirtschaftsforum PM, das aus Mitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark finanziert wird.

Fotos: Arbeitskreis Schule & Bildung PM