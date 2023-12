Angriff auf Rettungskräfte und Polizei in Großbeeren – Einbruch in Kleinmachnow

Kleinmachnow: Am 16. Dezember kam es im Bereich Kleinmachnow zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Über mögliches Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Großbeeren: Am 17. Dezember um 02:20 Uhr teilte die Rettungsleitstelle telefonisch mit, dass zwei Personen die Rettungskräfte angreifen würden. Vor Ort konnten die Beamten zwei stark alkoholisierte Personen feststellen. Während die Rettungskräfte bereits vor Ort waren, glaubte der Beschuldigte, sein Freund sei zusammengebrochen und müsse wiederbelebt werden. Dies war jedoch nicht der Fall, weshalb er von Reanimationsversuchen abgehalten wurde. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Beschuldigte wegen der aus seiner Sicht unterlassenen Hilfeleistung derart aggressiv, dass er von den Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei biss er einer Beamtin in den Finger und beleidigte alle Anwesenden. Während der Maßnahme rief der angeblich reanimationspflichtige Freund „Großbeeren hilf mir“. Die beiden alkoholisierten Personen wurden an Angehörige übergeben.

Foto: Pixabay.com