Großbeeren: Grundstein für neue Kita

Die Gemeinde Großbeeren wächst – und der Nachwuchs braucht Platz. Am 2. Juli wird der Grundstein für die neue Kita in der Bahnhofstraße gelegt.

Am 2. Juli hat das Warten auf den Kindergarten-Neubau in Großbeeren ein Ende: Am 2. Juli erfolgt auf der Baustelle in der Bahnhofstraße um 16:30 Uhr die feierliche Grundsteinlegung. Man sei sich der Kurzfristigkeit bewusst, heißt es aus dem Rathaus – allerdings lasse die Lieferung der Baumodule deutlich vor dem geplanten Termin zu, dass die nächsten Schritte des Bauvorhabens bereits jetzt eingeläutet werden können.

Man freue sich, nun den Grundstein für die in Großbeeren so wichtigen, modernen und nachhaltigen Kindertageseinrichtung legen zu können – allerdings solle auf passende Kleidung und festes Schuhwerk geachtet werden, da die Veranstaltung auf einer Baustelle stattfinde. Ein Baustellenhelm wird bereitgestellt. PM

Bild: Gemeinde Großbeeren