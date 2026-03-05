Musik geht ins Blut: DRK-Blutspendedienste verlosen über 70 Festival-Tickets

Junge Menschen, die sich als Blutspenderinnen und Blutspender engagieren, werden dringend gebraucht. Um einen besonderen Anreiz zu schaffen, verlost der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in dem Zeitraum vom 2. März bis 2. Mai Festival-Tickets unter allen Spenderinnen und Spendern in seinem Versorgungsgebiet.

Im Aktionszeitraum 02. März bis 02. Mai werden insgesamt 76 Tickets für drei Festivals verlost: Hurricane, M´era Luna und Highfield. Die Verlosung gilt für alle Spenderinnen und Spender in den Bundesländern des DRK-Blutspendedienst Nord-Ost (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein) sowie des DRK-Blutspendedienst NSTOB (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern). Die Gewinner können jeweils eine Begleitperson mitnehmen.

Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über die Blutspende-App möglich. Durch eine Anmeldung in der Blutspende-App können sich Interessierte für die Verlosung einschreiben. Alle Details und Teilnahmebedingungen online. Ermöglicht wird die Verlosung durch eine Kooperation mit dem Festivalanbieter FKP Scorpio, der das wichtige Thema Blutspende über seine Kanäle unterstützt.

Blutspende beim DRK – in 45 Minuten zum Lebensretter

Wunschtermin online reservieren und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken

Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises

Ausfüllen des medizinischen Fragebogens

Kurzes, ärztliches Gespräch und eine kleine Laborkontrolle

Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut, dauert nur 8-12 Minuten

Ruhepause und Imbiss im Anschluss an die Spende

Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!



Wer kann Blut spenden?

Gesunde Menschen ab 18 Jahren können Blut spenden. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Foto: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost