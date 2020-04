Aktuell: Corona im Landkreis

Corona: Aktueller Stand im Landkreis

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind derzeit (Stand: Mittwoch, 15.04.) 294 Corona-Infektionen gemeldet. Dies entspricht einem Zuwachs von 5 Personen gegenüber dem Vortag. Durch das Osterwochenende sind jedoch noch Nachmeldungen möglich, da während der Feiertage nicht alle Erkrankungszahlen gemeldet und zentralisiert werden. Die meisten Fälle entfallen mit derzeit 72 gemeldeten Infizierten auf Werder (Havel) sowie auf Kleinmachnow mit 45 erfassten Infektionen. Für Teltow sind derzeit 35 Corona-Fälle gemeldet, für Stahnsdorf 19 und für Nuthetal 11. Die Zahl der an der Viruserkrankung Verstorbenen hat sich auf 12 erhöht, während nach derzeitigem Stand 49 Infizierte die Krankheit mittlerweile wieder überstanden haben.

Das Städtische Klinikum Brandenburg hat unterdessen die koordinierende Rolle für die Region Havelland-Fläming übernommen. Grund hierfür ist die Situation im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Dem Netzwerk gehören alle in dem Bereich ansässigen Kliniken an, um sich kollegial und ressourcenorientiert abzustimmen. Dieses Netzwerk wurde auch bei den im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig verzeichneten Covid-19 Fällen genutzt, die dort durch Verlegung aus dem Haupthaus in Potsdam auftraten. Die Patienten waren zuvor jedoch abgestrichen und negativ getestet worden. Erst ein weiterer Abstrich in Bad Belzig ergab schließlich 6 Patientenfälle und 4 Fälle beim medizinischen Personal. Die betroffenen Mitarbeitenden befinden sich in häuslicher Isolierung. Inzwischen wurden 5 Patienten verlegt und nur ein Patient wird aus medizinischen Gründen noch in Bad Belzig versorgt. Dieser zeigt jedoch nur schwache Symptome und wurde separiert. Das gesamte Bad Belziger Personal ist inzwischen auf Covid-19 getestet; bisher ist kein weiterer Fall zu verzeichnen.

Neben dem Werderaner Seniorenpflegeheim „Haus am Zernsee“, wo bislang 19 Bewohner und 8 Mitarbeitende positiv mit Covid-19 infiziert sind, ist nun auch das Seniorenheim „Blütentraum“ in Werder (Havel) betroffen. In den vergangenen Tagen wurden rund 100 Tests vorgenommen – allerdings liegen die Ergebnisse noch nicht vollständig vor.

Unter der Telefonnummer 0331 8665050 informiert die Potsdamer Landesregierung zum Corona-Virus; zusätzlich hat diese eine Infoseite unter www.corona.brandenburg.de eingerichtet. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark besteht eine Corona-Hotline unter 033841-91 111. Diese ist täglich in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr – auch am Wochenende – zu erreichen. PM

