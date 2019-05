AVENGERS: ENDGAME – IMAX® 3D-Erlebnis-Gewinnspiel

Erneut schreiben die Regisseure Anthony und Joe Russo mit AVENGERS: ENDGAME Filmgeschichte. Nach ihrem AVENGERS: INFINITY WAR, dem ersten Hollywoodfilm, der komplett mit IMAX-Kameras gedreht wurde, haben sie nun auch AVENGERS: ENDGAME, der das Ende dieses Kapitels im Marvel Cinematic Universum markiert, komplett mit der ALEXA IMAX® 65 mm Kamera gedreht. Diese Kamera wurde von IMAX in Zusammenarbeit mit ARRI entwickelt.

Die Russo-Brüder waren die ersten Filmemacher, die diese Kamera bei ihrem Film CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR, der 2016 in die Kinos kam, einsetzten. AVENGERS: ENDGAME in IMAX bedeutet, das epische Finale in kristallklaren, brillanten Bildern und mit ultimativem IMAX-Sound als das Kino-Event des Frühjahrs 2019 zu erleben.

Nur in IMAX®-Theatern wird der Film im vertikal erweiterten Bild gezeigt werden und damit 26 % mehr Bildinhalt aufweisen als in Standardkinos – was den IMAX-Fans einen noch größeren Blickwinkel und ein eindringlicheres Erlebnis vermitteln wird. Dieses besondere Filmerlebnis kann man am UCI LUXE am Mercedes-Platz in der Mildred-Harnack-Straße 13 in 10243 Berlin-Friedrichshain erleben.

2 x 2 Freikarten zu gewinnen

Wir verlosen 2 x 2 Freikarten für das Kinoerlebnis im UCI LUXE. Die Vorstellung findet am Freitag, den 10. Mai 2019 um 19:00 Uhr statt. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, sendet bitte eine E-Mail an: gewinnspiel@stadtblatt-online.de

Die Story: Was vor elf Jahren mit IRON MAN begann, läuft nun auf einen ultimativen Showdown hinaus: In AVENGERS: END GAME müssen sich die verbliebenden Avengers und ihre Mitstreiter verbünden, um die Ordnung im Universum wiederherzustellen.

Es wirken u. a. mit: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Evangeline Lilly, Karen Gillan, Ty Simpkins, Anthony Mackie, Dave Bautista, Brie Larson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan.

Regie: Anthony Russo & Joe Russo.

Drehbuch: Christopher Markus & Stephen McFeely.

Produktion: Kevin Feige.

Musik: Alan Silvestri.

Kamera: Trent Opaloch.

Länge: 182 Min.

Text: PM / Foto: UCI LUXE Berlin