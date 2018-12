Weihnachten auf Hawaiianisch

Mele kalikimaka. Am kommenden Samstag klingt es im Großbeerener Gemeindesaal nach Weihnachten und Südsee zugleich. Das Trio „Lucky Leles“ ist mit dem Programm „Christmas Time“ zu Gast und zeigt dabei, wie vielseitig eine Ukulele ist. Denn mit dem Zupfinstrument kann man nicht nur auf Waikiki am Lagerfeuer tanzen, sondern auch flotten Hardrock spielen. Die drei Berliner bieten dem Publikum am 15. Dezember ab 20:00 Uhr eine turbulente Musik-Comedy-Show. Es werden Countrysongs, Hawaii-Schnulzenund Rockhymnen erklingen. Karten für gibt es für 16, ermäßigt für 11 Euro. Im Vorverkaufkosten sie nur 14, ermäßigt 9 Euro. Karten verkauft das Bücherhaus Ebel oderder Getränkemarkt Syrek. Kartenreservierungen sind auch über die Internetseite www.kulturverein-grossbeeren.de möglich.

Text: TSB Verlag/ Foto: M. Mustermann/ ww.lucky-leles.com