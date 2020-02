Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 6. bis zum 12. Februar

Knives Out, The Peanut Butter Falcon und Als Hitler das rosa Kaninchen – im Kino der Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow laufen vom 6. bis zum 12. Februar spannende Filme.

Die Eiskönigin 2

Donnerstag, 6. Februar, 16.00 Uhr

Freitag, 7. Februar, 14.00 Uhr

Samstag, 8. Februar, 16.00 Uhr

Sonntag, 9. Februar, 14.00 Uhr

The Peanut Butter Falcon

Donnerstag, 6. Februar, 18.00 Uhr

Mittwoch, 12. Februar, 20.30 Uhr

The Peanut Butter Falcon (OmU)

Sonntag, 9. Februar, 18.00 Uhr

Knives Out

Donnerstag, 6. Februar, 20.15 Uhr

Freitag, 7. Februar, 20.15 Uhr

Samstag, 8. Februar, 18.00 Uhr

Mittwoch, 12. Februar, 18.30 Uhr

Spione Undercover

Freitag, 7. Februar, 16.00 Uhr

Samstag, 8. Februar, 14.00 Uhr

Sonntag, 9. Februar, 16.00 Uhr

Latte Igel

Donnerstag, 6. Februar, 14.00 Uhr

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Freitag, 7. Februar, 18.00 Uhr

Dienstag, 11. Februar, 19.30 Uhr

Mittwoch, 12. Februar, 16.00 Uhr

Parasite

Samstag, 8. Februar, 20.30 Uhr

Joker

Sonntag, 9. Februar, 20.15 Uhr

Foto: Universum Film (Knives Out)