Kleinmachnow gestern und heute – Ausstellung in Lisa´s Cafe

Seit 1969 sind die beiden Kleinmachnower Fotografen Manfred Thomas und Manfred Zeimer mit ihren Kameras unterwegs und haben auch historische Ereignisse in Kleinmachnow fotografiert. Ob K-Wagen-Rennen, Friedensfahrt oder Mauerfall, sie waren dabei und haben als Bildchronisten wichtige Momente der Zeitgeschichte für die Zukunft festgehalten. Ihre neueste Ausstellung ist vom 12. April bis Ende Mai in Lisa’s Café zu sehen.

Die in Lisa´s Cafe gezeigten Bilder aus Kleinmachnow geben einen Einblick in die Zeit nach der friedlichen Revolution 1989 und setzen einige davon in Bezug zur lokalen Gegenwart.

Vom fast gleichen Standpunkt aus wurden die ehemaligen Gebäude der Alten Post, in der sich heute eine Fahrschule befindet, und der ehemaligen Sparkasse, in der die Kleinmachnower Ballettschule ihr Domizil gefunden hat, noch einmal fotografiert. Zu sehen ist auch das Panzerdenkmal an der Autobahn, auf dem einst ein sowjetischer T34 stand. Im März 1992 wurde er im Rahmen eines Kunstprojektes durch einen Schneelader ersetzt.

Demontierte Grenzanlagen sind ebenfalls zu sehen. Vom Mauerstreifen ist kaum noch etwas zu sehen. Nach 35 Jahren hat sich die Natur vieles zurückerobert.

Lisa`s – Cafe, Ausstellung : „Wendezeit ! Kleinmachnow gestern und heute“ von Manfred Thomas/ Manfred Zeimer vom 14.April bis 28.Mai 2025 1.Juli 1990 Grenzübergang Düppel. Manfred Thomas/ Manfred Zeimer

Lisa`s – Cafe, Ausstellung : „Wendezeit ! Kleinmachnow gestern und heute“ von Manfred Thomas/ Manfred Zeimer vom 14.April bis 28.Mai 2025 1.Juli 1990 Panzerdenkenkmal Dreilinden. Manfred Thomas/ Manfred Zeimer

Lisa`s – Cafe, Ausstellung : „Wendezeit ! Kleinmachnow gestern und heute“ von Manfred Thomas/ Manfred Zeimer vom 14.April bis 28.Mai 2025 1.Juli 1990 Sparkasse Leninallee jetzt Hohe Kiefer die D-Mark ist da. Fotos Manfred Thomas/ Manfred Zeimer

Fotos: Manfred Thomas/ Manfred Zeimer