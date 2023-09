Ausstellung „Liebenswertes Stahnsdorf“ noch bis 30. September

Eine Spiegelung in einer Pfütze, ein schwarzes Schaf inmitten einer weißen Herde oder ein besonderer Sonnenuntergang: Noch bis zum 30. September ist die Ausstellung „Liebeswertes Stahnsdorf – Senioren fotografieren ihren Ort im Lockdown“ im Gemeindezentrum Stahnsdorf (Annastraße 3) zu sehen.

Diese ganz besondere Foto-Ausstellung ist ein Projekt aus der Zeit der Corona-Pandemie im Winter 2020/2021: „Wir durften uns nur mit einer anderen Person verabreden. Wir durften über einen Radius von 10 Kilometer nicht hinaus. Wir spazierten die immer gleichen Wege, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen“, erinnert sich Marion Storm, Vorsitzende vom Seniorenbeirat Stahnsdorf. „Da wurde die Idee geboren, aus dem Alltäglichen etwas ganz Besonderes zu machen, den Blick zu schärfen für Kleinigkeiten.“

Die Idee kam sehr gut bei den Senioren an: Aus etwa 200 eingesandten Bildern hat eine Jury an die einhundert Fotos ausgewählt. In de Ausstellung geschafft haben es Werke von Marion Kupke, Manuela Preller, Elke Trodler, Thomas Migotti, Helmut Steder-Storm. Marion Storm: „Wir freuten uns sehr, diese Ausstellung endlich und pünktlich zur 29. Brandenburgischen Seniorenwoche präsentieren zu dürfen und ein Galeriegespräch dazu fand im Juni statt.“

Die wunderbaren Fotos aus dem Stahnsdorfer Alltag hängen im Foyer und in der Bibliothek der Gemeinde Stahnsdorf und sind dienstags von 09:00 bis 19:00 Uhr und donnerstag bis freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr dort zu sehen.

Foto: Seniorenbeirat Stahnsdorf