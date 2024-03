Teltower Ehrenamtspreise zum 3. Mal verliehen

Am 12. März verlieh die Stadt Teltow im Rahmen einer Galaveranstaltung zum dritten Mal die Ehrenamtspreise für bürgerschaftliches Engagement in der Stadt. Mehr als 150 Gäste nahmen an der Festveranstaltung teil.

Durch den Abend führten Charlene Ließ und Cynthia von Ahn, Schülerinnen der Grace-Hopper-Gesamtschule, gemeinsam mit Jürgen Stich, Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeitsarbeit, und Marcel Hochmal, Referent für Soziales und Sport. Die Schülerband „Midnight Mirage“ der Grace-Hopper-Gesamtschule sorgte mit einer passenden Songauswahl für den musikalischen Rahmen. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden in eigens für den Abend produzierten Filmen des regionalen Fernsehsenders „Teltowkanal“ porträtiert.

Gruppenbild mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern des Ehrenamtspreises.

Für ihr Lebenswerk wurden ausgezeichnet Ursula Dorsch, die sich an der Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule für Kinder engagiert, indem sie zum Beispiel das Projekt „brotZeit“ unterstützt oder Schülerinnen und Schülern beim Lernen hilft.

In der Kategorie „Ehrenamtliches Projekt“ wurden ausgezeichnet: Grit Gehrau und Conrad Wilitzki für ihr Engagement im Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

v.l.n.r.: Andrea Scharrenbroich, Vorsitzende der Teltower Stadtverordnetenversammlung; Beate Rietz, 1. Beigeordnete in Teltow; Dr. Steven Koch, 1. Beigeordneter im Landkreis Potsdam-Mittelmark; Thomas Schmidt; Marko Köhler, Landrat Potsdam-Mittelmark.

In der Kategorie Nachwuchs wurden ausgezeichnet: Die Klasse 8g sowie der DaZ-Kurs (Deutsch als Zweitsprache) der Grace-Hopper-Gesamtschule für das deutsch-ukrainische Schülerprojekt mit Teltows Partnerstadt Khotyn.

Bürgermeister Thomas Schmidt mit den Preisträgerinnen und Preisträgern stellvertretend für die Grace-Hopper-Gesamtschule.

Unter dem Motto „Du bist wertvoll – Teltower Ehrenamtspreis“ hat sich die Stadt 2020 entschieden, Ehrenamtspreise jährlich zu vergeben. Bis Ende August können Teltowerinnen und Teltower Vorschläge einreichen, wer ausgezeichnet werden soll. Daraus wählen dann die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales die endgültigen Preisträger aus. Es gibt dabei drei Kategorien von Preisträgern: Nachwuchs, Ehrenamtliches Projekt und Lebenswerk.

„Ich gratuliere allen Preisträgern und Preisträgerinnen des Teltower Ehrenamtspreises 2024 und möchte mich ganz herzlich für das herausragende ehrenamtliche Engagement bedanken. Ehrenamtlich Engagierte leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft – dafür bin ich sehr dankbar. Mit dem jährlichen Ehrenamtspreis der Stadt Teltow möchten wir etwas zurückgeben und machen wir das vielfältige Engagement in unserer Stadt sichtbar.“, erklärt Sebastian Rüter, direkt gewählter Landtagsabgeordneter für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal.

Fotos: Stadt Teltow