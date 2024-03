BER – Warnstreik bei der Lufthansa am 12. und 13. März

Aufgrund eines Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Ufo kommt es am 12. und 13. März zu Flugausfällen bei Lufthansa-Flügen. Betroffen sit auch der Flüghafen BER.

Am Dienstag sind alle Starts und Landungen von Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt gestrichen. Am 13. März, sind alle Starts und Landungen von Lufthansa-Flügen von und nach München gestrichen.

Die Unabhängige Flugbegleiter-Organisation (UFO) weist darauf hin, dass die Lufthansa am Donnerstag mit 1,7 Milliarden Euro das drittbeste Nettoergebnis der Konzerngeschichte bekannt gegeben hat. „Jetzt muss auch die Kabine an diesem Erfolg teilhaben und für die Zugeständnisse während der Corona-Krise ausreichend entschädigt werden“, sagte der UFO-Vorsitzende Joachim Vázquez Bürger. Für die 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die 1.000 Beschäftigten der Cityline fordert die UFO im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will UFO einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro sowie höhere Zulagen durchsetzen. In getrennten Tarifverhandlungen hatte sie die jeweiligen Angebote als unzureichend zurückgewiesen.

