Kleinmachnow: Förderung für Nachwuchsschauspieler

Kino, Treffpunkt, Kulturort: Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2012 haben sich die Neuen Kammerspiele zu einer Institution in ­Kleinmachnow entwickelt. Nicht ganz unschuldig daran ist der Verein „Freundeskreis der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow e. V.“ Zu den Mitbegründern 2014 gehörten auch Dagmar Keck und ihr Mann Detlef. Beide waren da bereits ehrenamtlich in der Kulturgenossenschaft tätig, kümmerten sich um die Genossen und auftretende Künstler. „Mit Gründung des Vereins wollten wir weitere Finanzierungsmöglichkeiten für das Programm in den Kammerspielen erschließen“, erklärt Dagmar Keck, stellvertretende Vorsitzende. Mithilfe von Mitgliedsbeiträgen und Sponsoren sammelt der Verein seitdem Geld, um Produktionen und Künstler zu fördern. Mit den Vorstandswahlen im vergangenen Jahr bekam der Verein mit Holger Dymke auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der die Kammerspiele aus seiner Kindheit noch kennt: „Hier habe ich meine Jugendweihe damals gefeiert“, erinnert er sich.

Nachdem die Freunde der Neuen Kammerspiele in diesem Jahr dann eine unerwartete Spende in Höhe von 1.000 Euro erhielten, kam ihnen die Idee, eine ­Ausschreibung zu starten. „Das Geld wurde auf einem Geburtstag gesammelt. Die Person wünschte sich keine Geschenke, sondern bat um eine Spende für uns“, erklärt Dagmar Keck. Dass es so viel sein würde, habe sie nicht ­erwartet. Durch weitere Einnahmen ist es dem ­Verein jetzt möglich, 3.000 Euro an verschiedene Künstler auszuschreiben. „Nicht jeder kann sich die Miete für einen Auftritt oder die nötige Technik leisten, da kommen wir dann ins Spiel“, erklärt Dymke.

Bewerben kann sich grundsätzlich jeder. „Eine Ausstellung passt allerdings nicht in das Konzept der Kammerspiele, es sollte etwas Erlebbares sein“, erklärt der gebürtige Kleinmachnower. Wer sich bewerben möchte, hat dafür bis Mitte Januar Zeit. In der Bewerbung enthalten sein sollten eine Projektskizze und ein Finanzplan. „Sollte jemand dabei Unterstützung benötigen, kann er sich auch vorab gerne an uns wenden“, erklärt Dymke. Wie viele und welche Künstler am Ende gefördert werden, entscheidet der Vorstand des Vereins zusammen mit dem Vorstand der Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele.

Mehr zum Freundeskreis und der ­Förderung unter www.neuekammerspiele.de/freundeskreis, telefonisch unter

0172 8838876 oder per E-Mail an freundeskreis@neuekammerspiele.de.

Auch Spender und Sponsoren sind herzlich willkommen (Kontoverbindung: IBAN DE02 1605 0000 1000 8639 79). Der Verein ist gemeinnützig. Für eine Spendenbescheinigung müssen der Name und die Anschrift angegeben werden.

Text/ Foto: TSB