Großbeeren: Weihnachtsgeschenk von der Bildungsministerin

Bildungsministerin Britta Ernst besuchte am vergangenen Freitag die Otfried-Preußler-Grund- und Oberschule Großbeeren. Schulleiter Boris Petersenführte sie durch die Räumlichkeiten und über das Außengelände. Anschließendbegleitete die Ministerin die Klasse 9b in ihren Unterricht. Ernst zeigte sich beeindruckt von einer PowerPoint-Präsentation der Schüler. „Ich gehe besonders gerne in den Unterricht. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie Schulen das Thema Medienbildung vermitteln.“

Doch auch die Schülerinnen und Schüler waren neugierig. In einer Gesprächsrunde stellten sie Fragen wie „Wie sieht Ihr Arbeitsalltagaus?“, „Haben Sie schon einmal Angela Merkel getroffen?“ und „Was unternehmenSie gegen Lehrermangel?“, die von der Ministerin sorgfältig beantwortet wurden.

In der anschließenden Gesprächsrunde mit Lehrern,Vertretern der Schulkonferenz und des Fördervereins traten Wünsche derBelegschaft in den Vordergrund. Man erhoffe sich mehr Beratung und Orientierungshilfe von Seiten des Ministeriums bezüglich der technischen Ausstattung und Digitalisierung der Schule, eine gerechtere Stundenaufteilung zwischen Grund- und Oberschullehrern und vor allem Dingen mehr Platz für Schulklassen und zur Erhaltung von Fachräumen.

Auch wenn nicht alle Wünsche vollends erfüllt werden konnten, so kann insbesondere für den letzten Punkt Abhilfe geschaffen werden. Denn die Ministerin hatte gleich drei positive Fördermittelbescheide im Gepäck, die an Bürgermeister Tobias Borstel übergeben wurden. Mit knapp 1,1 Millionen Euro fördert das Land den zweigeschossigen Erweiterungsbau auf dem Grundstückgegenüber der Otfried-Preußler-Schule. Weitere knapp 50.000 Euro für den Grundschulbereich und knapp 32.000 Euro für die Oberschule steuert das Land zudem bei, um das Modellvorhaben „medienfit“ zu unterstützen. Hierbei geht es insbesondere um die Verbesserung der IT-Ausstattung zur Optimierung der Medienbildung.

„Es ist mir eine besondere Freude, die Bescheide hier in Großbeeren zu überreichen. Meines Wissens ist die Otfried-Preußler-Schule die einzige Schule in Brandenburg, die das Modellvorhaben in der Grundschule und inder weiterführenden Schule zugleich angeht. Vielen Dank an die Schule, den Schulleiter und die Lehrer für dieses Engagement!“

Auch Bürgermeister Tobias Borstel schloss sich dem Dank an. „Ich möchte mich außerdem bei der Gemeindevertretung bedanken, die dem Beschluss für den Schulerweiterungsbau zugestimmt hat. Dass die Fördermittel in dieser Höhe nun vom Land bestätigt wurden, empfinde ich als großes Weihnachtsgeschenk.”

Text/ Foto: Gemeinde Großbeeren