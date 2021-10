Jugendministerium fördert Ferienprogramme mit Lernangeboten in den Herbstferien

In den Herbstferien 2021 wird es für Brandenburger Kinder und Jugendliche erneut Angebote der Ferienbetreuung in Verbindung mit Lernangeboten geben. Sie werden vom Jugendministerium finanziell gefördert.

Kinder und Jugendliche sind in Pandemie-Zeiten von besonderen Einschränkungen betroffen: Schulen durften zeitweise nur Distanzunterricht anbieten, Freundinnen und Freunde aus der eigenen Klasse begegnete man – wie der Lehrkraft – nur am Bildschirm. Angebote der Jugendarbeit wurden für über 14-Jährige zeitweise grundsätzlich untersagt. Für Kinder und Jugendliche war dies ein gravierender Eingriff in ihre individuelle Lebenssituation. Freundschaften und Sozialkontakte mit Gleichaltrigen waren schwerer möglich, Freizeit konnte nicht wie bisher gelebt werden – altersentsprechenden Bedürfnisse blieben teilweise auf der Strecke.

Zum nun aufgelegten Förderprogramm des Brandenburger Landesministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) erklärt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD): „Von den Ferienangeboten profitieren alle: Die Schülerinnen und Schüler machen Ferien – und können nebenbei etwas lernen, Neues erforschen oder Gelerntes praktisch anwenden. Und die Familien werden ein wenig entlastet. In den Sommerferien gab es tolle Ferienangebote zu Natur und Technik, Ökologie und Umweltschutz, Sprachen, Fotografie oder Kunst. Hunderte Lehrkräfte und Lehramtsstudierende haben die freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit dabei freiwillig unterstützt. Das soll jetzt in den Herbstferien erneut angeboten werden.“

Rund 1.700 Kinder und Jugendliche können an den ein- bis mehrtägigen Angeboten teilnehmen. Für die Angebote in den Herbstferien wurden von den Trägern Fördermittel in Höhe von rund 430.000 Euro beantragt. Das Spektrum reicht wie im Sommer vom Schwimmen über Mathe bis hin zu Medien. Mit der Förderung von Ferienprogrammen mit Lernangeboten wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass in der Hochzeit der Pandemie in den Schulen weniger Präsenzunterricht erteilt werden konnte, was zu Sorgen der Eltern und teilweise auch der Kinder und Jugendlichen um den Schulerfolg führt. Die Verbindung von Freizeit- und Lernangeboten, die am schulischen Bildungsangebot orientiert sind, kann hier entlastend wirken. Gefördert werden Ferienprogramme von Trägern der Jugendarbeit, die Lernangebote in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und anderen schul- und sozialpädagogischen Fachkräften, die freiwillig auf Honorarbasis tätig werden, unterbreiten. In den Sommerfeien wurden bereits Angebote in Höhe von rund 2 Millionen Euro gefördert.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können unter www.ferienangebote-brandenburg.de die Ferienangebote der Träger einsehen. Weitere Informationen und Unterstützung bietet eine Hotline unter 0331 – 813 202 69, die Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr erreichbar ist. PM

Symbolbild: Pixabay.com