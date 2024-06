Potsdam-Mittelmark – Einziger Landkreis ohne AfD-Sieg

Erstmals hat die AfD die Europa- und Kommunalwahlen in Brandenburg gewonnen und liegt in 16 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten vorn. Den Landkreis Potsdam-Mittelmark konnte die CDU für sich entscheiden, in der kreisfreien Stadt Potsdam siegte die SPD.

In Brandenburg fanden am 9. Juni zeitgleich mit der Europawahl auch die Kommunalwahlen statt. Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – per Briefwahl oder im Wahllokal.

Die Wahlbeteiligung im Landkreis Potsdam-Mittelmark lag bei 70,5 Prozent. Die CDU erhielt 25,2 Prozent der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 19,2 Prozent und der SPD mit 18,8 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen kamen auf 11,2 Prozent und BVB/Freie Wähler auf 10,2 Prozent, wie der Landeswahlleiter Brandenburg / Amt für Statistik Berlin Brandenburg mitteilte.

Nach Auszählung aller Stimmen in Brandenburg steht die AfD als klarer Sieger der Kommunalwahlen in Brandenburg fest. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommt die AfD auf 25,7 Prozent. Das sind 9,8 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die CDU erreichte 19,3 Prozent und damit 1 Prozentpunkt mehr als vor fünf Jahren. Die SPD verlor im Vergleich zu 2019 einen Punkt und landete mit 16,6 Prozent auf dem dritten Platz.

Grafiken: © Landeswahlleiter Brandenburg/Amt für Statistik Berlin-Brandenburg