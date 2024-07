Endlich Ferien!

Am 17. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, erhalten mehr als 316.700 Schülerinnen und Schüler an 938 Schulen im Land Brandenburg ihre Zeugnisse. Im Landkreis Potsdam-Mittemark (Schulamt Brandenburg an der Havel) erhalten heute 27.800 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse.

Erster Ferientag ist Donnerstag, der 18. Juli, letzter Tag der Sommerferien ist Samstag, der 31. August. Etwa 25.300 Kinder werden zum neuen Schuljahr 2024/25 eingeschult (Erstklässlerinnen und Erstklässler). Rund 23.500 Schülerinnen und Schüler haben nach der Grundschule ihre ersten Unterrichtsstunden an einer weiterführenden Schule.

Bildungsminister Steffen Freiberg: „Ich gratuliere den Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen und danke allen an Schule Beteiligten für ihr großes Engagement im nun beendeten Schuljahr. Hinter uns liegt ein Schuljahr mit vielen neuen Herausforderungen – etwa durch den gewaltsamen Konflikt in Nahost, den technischen Fortschritt mit KI oder unverhohlenen Rechtsextremismus in der Gesellschaft. Dies an unseren Schulen zu bewältigen, dafür spreche ich Schulleitungen und Lehrkräften meinen Dank und Respekt aus. Ihnen sowie allen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien wünsche ich erholsame Ferien.“

Kindern und Jugendlichen, die ihrer Zeugnisvergabe sorgenvoll entgegensehen, wird empfohlen, sich an eine Lehrerin oder einen Lehrer ihres Vertrauens zu wenden. Beratung und Hilfe leisten zudem die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der staatlichen Schulämter, Erziehungs- und Familienberatungsstellen in den Kommunen sowie die Kinder- und Jugendnotdienste im Land Brandenburg.

