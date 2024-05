Auch 2024 setzt Kleinmachnow ein Zeichen für Inklusion und lädt am 31. Mai herzlich zum 2. Inklusionsfest ein! Von 15:00 bis 22:00 Uhr erwartet alle Besucherinnen und Besucher an diesem Tag auf dem Gelände der Maxim-Gorki-Gesamtschule nicht nur eine sportliche Herausforderung mit einem Spendenlauf, sondern vor allem ein buntes Familienprogramm, das ganz im Zeichen eines inklusiven Miteinanders steht.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte das 1. Kleinmachnower Inklusionsfest für große Begeisterung und wunderbare Momente der Gemeinsamkeit. Mit dem Erlös von mehr als 3.700 Euro konnten besondere Wünsche erfüllt werden, die den Alltag in den Einrichtungen der verschiedenen sozialen Träger in Kleinmachnow und Teltow bereichern.

Auch in diesem Jahr wird auf dem Gelände der Maxim-Gorki-Gesamtschule in der Förster-Funke-Allee 106 ein buntes Familienfest gefeiert, um das Thema Inklusion ins Scheinwerferlicht zu rücken. Eingeladen sind Groß und Klein, Jung und Alt, mit und ohne Behinderung, am besten mit viel Lust am Runden-Laufen, denn jede Runde zählt! Der Erlös des Spendenlaufs wird auch diesmal Inklusionsprojekten in der Region zugutekommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, sie erfolgt vor Ort.

Umrahmt wird das sportliche Geschehen von einem fröhlichen Familienprogramm auf dem gesamten Gelände, das viel Spaß und Abwechslung bietet. Wie bereits im letzten Jahr präsentieren sich verschiedene soziale Einrichtungen aus der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf (TKS) mit vielen interaktiven Ständen und laden zum Mitmachen und Kennenlernen ein. Zahlreiche soziale Träger informieren über ihre Arbeit und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Zu den Programhighlights gehört ein buntes Rahmenprogramm mit Radio Teddy, tolle Nachwuchsbands und einer Senior-Band, die unter dem Motto „Jung spielt für Alt und Alt für Jung“ auftreten. Zusätzlich werden Vertreterinnen aus Politik und Gesellschaft erwartet. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Abgerundet wird das Fest für alle mit einer Inklusionsdisco im Freien, die von 20:00 bis 22:00 Uhr zum Tanzen einlädt!

