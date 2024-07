Fördermittel für die neue Feuerwehrwache Kleinmachnow übergeben

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen übergab am 17. Juli, im Rahmen eines kleinen Empfangs im Rathaus Kleinmachnow einen Fördermittelbescheid für die Baumaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr an Bürgermeister Michael Grubert. Zudem wurden zwei langjährig aktive Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Fontane-Medaille des Landes Brandenburg geehrt.

Die Fördermittel stammen aus der „Richtlinie Feuerwehrinfrastruktur“ des Ministeriums des Innern und für Kommunales. Mit dieser Richtlinie fördert das Land Brandenburg den Neu- oder Umbau von Feuerwehrhäusern. Die Anträge konnten bis Ende 2023 gestellt werden. Der Scheck für die Feuerwehr Kleinmachnow umfasst die höchstmögliche Fördersumme von einer Million Euro.

Innenminister Michael Stübgen verwies darauf, dass das Land Brandenburg seit Beginn der laufenden Legislaturperiode bereits 260 Millionen Euro in den Brand- und Katastrophenschutz investiert hat. Dazu gehöre auch die Förderung der Infrastruktur der Feuerwehren. Denn die Feuerwehren, so betonte Stübgen, spielen nicht nur eine immer wichtigere Rolle für die Sicherheit der Bevölkerung vor Ort, sie stärken auch den ländlichen Raum. Neben der flächendeckenden Grundversorgung im Brand- und Katastrophenschutz durch das Land und die Landkreise seien vor allem die Einzelstandorte für die Sicherheit vor Ort von großer Bedeutung, da sie eine schnelle Erreichbarkeit und ein individuelles, ortsbezogenes Handeln gewährleisten.

Der Minister würdigte darüber hinaus die ehrenamtliche Arbeit der Kleinmachnower Feuerwehr und überreichte zwei Ehrenmedaillen (Fontane-Medaille) des Landes Brandenburg an 1. Hauptbrandmeister Peter Schulz, der seit 1974 in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, sowie an Patric Roewer, der ebenfalls langjährig aktiv und in herausragender Weise in der Ausbildung der Jugendfeuerwehr engagiert ist.

Neben Bürgermeister Michael Grubert bedankte sich auch Alexander Scholz, Leiter der Feuerwehr sowie Fachdienstleiter Ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr, für die Bewilligung der Mittel. Er betonte die zunehmende Bedeutung einer angemessenen Infrastruktur und Ausrüstung angesichts der stetig wachsenden Aufgaben der Feuerwehren. Die Förderung der Baumaßnahmen durch das Land Brandenburg zeige die Anerkennung des Bedarfs an moderner Infrastruktur und die Wertschätzung der Kameradinnen und Kameraden, die in Kleinmachnow jährlich 400 bis 600 Einsätze leisten. Zudem sei es eine Motivation für die ehrenamtlichen Kräfte, sich weiterhin für die Sicherheit in der Gemeinde zu engagieren, so Scholz.

Foto: Gemeinde Kleinmachnow