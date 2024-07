Dr. Christian Ehler zum Koordinator und Sprecher der EVP-Fraktion im EU Parlament gewählt

Am 17. Juli wurde der Brandenburger Europaabgeordnete Dr. Christian Ehler (CDU/EVP) zum Koordinator und Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE), dem größten Ausschuss des Europäischen Parlaments, gewählt.

„Es ist mir eine große Ehre, erneut das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen im ITRE-Ausschuss erhalten zu haben und sie in den nächsten Jahren im Ausschuss führen zu dürfen“, so Ehler. „Der ITRE-Ausschuss wird in dieser Legislaturperiode eine strategisch wichtige Rolle spielen, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Weichen für ein starkes, innovatives und nachhaltiges Europa zu stellen. Als Koordinator daran aktiv mitzuwirken, ist eine besondere Aufgabe, die ich, wie bereits in den vergangenen fünf Jahren, mit großer Begeisterung angehen werde. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit meiner geschätzten bulgarischen Vize-Koordinatorin Eva Maydell.“

Ehler betonte, dass der Fokus auf der Wettbewerbsfähigkeit und der Umsetzung des Green Deal liegt: „Es bedarf einer europäischen Industriepolitik, die ein realistisches Geschäftsumfeld schafft, das mit unseren Klimazielen vereinbar ist und den digitalen Wandel vorantreibt. Die Vereinfachung und Aktualisierung des regulatorischen Rahmens ist dabei von wesentlicher Bedeutung.“

Ehler hob die Wichtigkeit einer bezahlbaren und sicheren Energieversorgung hervor: „Eine Energiepolitik, die sowohl Wirtschaft als auch Bürgern zugutekommt, ist entscheidend. Deshalb müssen wir den Europäischen Energiebinnenmarkt in dieser Legislatur endlich vervollständigen, physische Leitungen bauen und rechtliche Hürden überkommen.“

Die strategische Agenda des Rates setzt auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas, insbesondere durch die Reduzierung regulatorischer Belastungen und die Förderung von Innovationen und wissenschaftlicher Freiheit. Ehler fügte hinzu: „Strategische Investitionen im neuen mehrjährigen Finanzrahmen sind entscheidend, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, Energiemarkt sowie Raumfahrt und Verteidigung. Um die notwendige Menge an Kapital für die massiven Investitionen zu entfesseln, werden wir die Kapitalmarktunion der EU umsetzen, um private Investitionen überall in Europa zu ermöglichen.“

Abschließend betonte Ehler die Notwendigkeit der Zusammenarbeit: „Nur durch gemeinsames Engagement und enge Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb unserer Fraktion können wir sicherstellen, dass Europa auch in Zukunft ein führender Standort für Innovation und nachhaltige Entwicklung bleibt.“

