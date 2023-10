49ers werden von den Iserlohn Kangaroos empfangen

Es steht das zweite Auswärtsspiel der BARMER 2. Basketball Bundesliga Saison 2023/24 für die TKS 49ers an. Sie reisen zu den Kangaroos nach Iserlohn, welche sich in einer ähnlichen Ausgangslage wie die 49ers befinden. Beide Mannschaften stehen mit einer Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen in der unteren Tabellenhälfte. Am Sonntag, den 15. Oktober, geht es um 17:00 Uhr in Iserlohn los.

Nach drei absolvierten Spieltagen verbleibt in der ProB Nord nur noch jeweils ein Team, das diesen Zeitraum ohne Siege bzw. Niederlagen überstanden hat. An der Tabellenspitze befindet sich ProA-Absteiger Leverkusen, am Tabellenende die Aufsteiger aus Ibbenbüren. Dazwischen gestaltet sich alles offen. Die TKS 49ers rutschten nach der Niederlage gegen Bernau auf Rang 12 ab, ihre dieswöchigen Gegner der Iserlohn Kangaroos stehen bei gleicher Bilanz drei Plätze darüber. Die Gastgeber mussten sich letzte Woche den Itzehoe Eagles geschlagen geben, nachdem sie gegen die Seawolves Academy ihren ersten Saisonsieg einfahren konnten. Bester Punktesammler des Teams ist bis dato Viktor Ziering (16,7 Pkt), der sich vor allem durch seine Gefahr von außerhalb der Dreierlinie auszeichnet. Der deutsche Shooting Guard kehrte im Sommer nach drei Jahren in Schwelm und Giessen zu den Kangaroos zurück. Ebenfalls im Auge behalten sollten die 49ers den amerikanischen Neuzugang Travis Henson, welcher die Nachfolge von Michael Cubbage, Iserlohns Topscorer der vergangenen Saison, antritt. Henson wechselte direkt vom College in die ProB Nord und netzt bisher 11 Punkte pro Partie ein. In der vergangenen Saison konnten die TKS 49ers beide Aufeinandertreffen mit den Iserlohn Kangaroos für sich entscheiden. Diesem Fakt sollte jedoch mit Blick auf die veränderten Kader beider Mannschaften wenig Bedeutung zugeschrieben werden. Vladimir Pastushenko schätzt die Gegner sogar als eines der Topteams der Liga ein: „Iserlohn hat sich von allen Teams, wie ich finde, auf dem Papier am meisten verstärkt. Ihre aktuelle Bilanz spiegelt nicht meine Einschätzung von ihnen wieder. Ziering, Konradt, Delgado, Almstedt und Henson sind allesamt Neuzugänge, die zuletzt in der ProB, ProA oder auf dem College durchaus überzeugt haben. Zudem ist Iserlohn eine sehr groß gewachsene Mannschaft. Hinzu kommt, dass wir derzeit aufgrund von einigen erkrankten und verletzten Spielern eine geringe Trainingsbeteilligung haben. Das A und O, um letztendlich siegreich nach Hause fahren zu können, wird sein, eine ausgewogene Teamleistung an den Tag zu bringen.“

Foto: TKS 49ers