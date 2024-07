Teltow – Konstituierende Sitzung des Kreistages Potsdam-Mittelmark

Knapp einen Monat nach den Kommunalwahlen fand am 4. Juli in der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow die konstituierende Sitzung des Kreistages Potsdam-Mittelmark statt. Zur Kreistagsvorsitzenden wurde im ersten Wahlgang Kathrin Heilmann (CDU) gewählt.

Wie schon am 23. Mai tagte der Kreistag Potsdam-Mittelmark auch am Donnerstag in der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Klaus-Jürgen Warnick (Die LINKE) übernahm als ältester anwesender Kreistagsabgeordneter die Sitzungsleitung bis zur Wahl des neuen Kreistagsvorsitzenden. In seiner kurzen Ansprache forderte er alle Anwesenden auf, durch ihr Handeln „das ramponierte Image der Politik aufzupolieren, zumal Demokratie keine Einbahnstraße ist“.



Es folgte der Bericht der Kreiswahlleiterin Kerstin Kümpel über das Ergebnis der Kreistagswahl. Die hohe Wahlbeteiligung wurde hervorgehoben. Von den 56 gewählten Kreistagsabgeordneten haben neun ihr Mandat nicht angenommen, so dass Nachrücker bestimmt werden mussten.

Anschließend wurden die gebildeten Fraktionen bekannt gegeben, und zwar: CDU (Vorsitzender: Wolfgang Brenneis), AfD (Vorsitzender: Lars Hünich), SPD (Vorsitzende: Melanie Balzer), Bündnis 90/Die Grünen (Vorsitzender: Hardy Schulz), BVB/Freie Wähler (Doppelspitze aus: Ruth Bartels und Roland Büchner), Die LINKE/Piraten/Tierschutz PM (Vorsitzender: Klaus-Jürgen Warnick), FDP/Interessengemeinschaft Havel (Vorsitzender: Hans-Peter Göetz).

Die Wahl des Kreistagsvorsitzenden erfolgte geheim.

Im Anschluß wurde Katharina Heilmann (CDU) zur Kreistagsvorsitzenden gewählt und durch den Landrat verpflichtet, bevor die Kreistagsabgeordneten durch die neue Kreistagsvorsitzende ihrerseits verpflichtet wurden.

In mehreren Wahlgängen wurden anschließend der erste, zweite und dritte Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt und u.a. die Mitglieder des Kreisausschusses sowie die Bildung und Wahl des Jugendhilfeausschusses festgelegt.

