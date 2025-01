Bürgermeisterwahl Kleinmachnow geht in die 2. Runde

Keiner der drei Bewerber um das Bürgermeisteramt in Kleinmachnow konnte bei der Wahl zumr neuen Bürgermeister am 26. Januar die absolute Mehrheit erringen. Somit wird es am 16. Februar mit den beiden Erstplatzierten eine Stichwahl geben. Die Entscheidung wird dann zwischen Bodo Krause (CDU/FDP) und Markus Schmidt (SPD) fallen. Alexandra Pichl (GRÜNE) ist als Drittplatzierte nicht mehr im Rennen.

Bodo Krause (CDU) und Markus Schmidt (SPD) werden in der Stichwahl gegeneinander antreten. Der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters in Kleinmachnow geht weiter. Bodo Krause ist mit 46,1 % der abgegebenen Stimmen Sieger in der ersten Runde, Markus Schmidt erreichte 33,2 % und Alexandra Pichl liegt mit 20,7 % deutlich dahinter. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,8 %, 10.899 Wähler haben ihre Stimme abgegeben.

Das Ergebnis zeichnete sich schon kurz nach 18:00 Uhr ab, als die ersten Wahlbezirke ausgezählt waren. Die Anspannung war allen drei Kandidaten anzumerken. Bodo Krause hoffte zunächst noch die notwendigen 4 % für eine ausreichende Mehrheit erreichen zu können. Im Laufe der Auszählung wurde jedoch deutlich, dass es zu einer Stichwahl zwischen CDU/FDP und SPD kommen wird. Die Enttäuschung bei den versammelten Grünen über den 3. Platz ist groß. Bodo Krause sieht noch „harte drei Wochen“ vor sich. Seine Strategie eines Haustürwahlkampfes, auch in Wohngegenden, die bisher mehrheitlich SPD gewählt haben, war seiner Meinung nach erfolgreich. „Das hat Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich“, so sein Fazit.

Auch Markus Schmidt geht jetzt mit „aller Kraft und vollen Segeln“ in die 2. Runde um das Amt des Bürgermeisters. Doch zunächst wolle er den Abend genießen und dann auch auf die anderen Parteien zugehen.

Die Grünen werden in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie für einen der beiden Kandidaten eine Wahlempfehlung aussprechen. Warum der engagierte Wahlkampf an praktisch jeder Haustür im Ort so wenig erfolgreich war, müsse jetzt erst einmal analysiert werden. Einige äußern ihr Unverständnis darüber, dass beide Herren keinerlei kommunalpolitische Erfahrung mitbrächten.



An diesem Abend wird in den verschiedensten Grüppchen darüber diskutiert, inwieweit der Bundestrend auch in dieser Wahl um das Bürgermeisteramt eine Rolle gespielt hat. Unabhängig davon ist sehr deutlich, dass die drei Kandidaten sehr respektvoll und freundlich miteinander umgehen. Allen Beteiligten ist bewusst, dass man in der Gemeindepolitik zusammenarbeiten muss.

Und so haben Kleinmachnows Wähler und Wählerinnen entschieden:

Bodo Krause (CDU/FDP): 4.988 Stimmen (46,1 %)

Markus Schmidt (SPD): 3.595 Stimmen (33,2 %)

Alexandra Pichl (GRÜNE): 2.237 Stimmen (20,7 %)

Die drei Kandidaten gingen sehr respektvoll und freundlich miteinander um. Blumen für Alexandra Pichl (20,7 Prozent). Foto: Ute Bönnen

Bodo Krause erhielt 46,1 Prozent der Wählerstimmen. Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025, Bürgermeister und ehemaliger Landrat Wolfgang Blasig SPD Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025 Markus Schmidt, SPD, (mitte) Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025, Bodo Krause CDU. (mitte mit Brille) Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025, wer gewinnt die Stichwahl ? Markus Schmidt SPD oder Bodo Krause CDU. (v.l.) Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025 Markus Schmidt, SPD, Bodo Krause CDU wer wird Nachfolger von Michael Grubert (v.l.) Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025 , Alexandra Pichl, Bündnis 90, Die Grünen, Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025 , Bodo Krause CDU Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Rathaus Bürgermeisterwahl 2025, Bodo Krause CDU, Alexandra Pichl Grüne Foto: Manfred Thomas

Für eine absolute Mehrheit, die zu einer direkten Entscheidung geführt hätte, wären mehr als die Hälfte der Stimmen erforderlich gewesen. Diese konnte jedoch im ersten Wahlgang kein Kandidat erreichen. Die Wahlergebnis im Detail. Die Zahlenangaben sind vorläufig. Die abschließenden, endgültigen Wahlergebnisse erwarten wir am Montagabend, wenn die Wahlkommission getagt hat.

Fotos: Ute Bönnen / Manfred Thomas