Diakonissenhaus Teltow: Weihnachtsverkauf auf dem Sonnenhof

Pünktlich vor dem Beginn der Adventszeit laden die Teltower Diakonischen Werkstätten zum Weihnachtsverkauf auf dem Sonnenhof des Diakonissenhauses ein. Geschenke und Schmuck aus der Werkstatt warten auf Weihnachtsfans.

Am Sonnabend, 26. November, verwandelt sich der Sonnenhof auf dem Gelände des Diakonissenhauses an der Lichterfelder Allee 45 in 14513 Teltow wieder in eine Weihnachtswelt. Von 14:00 bis 19:00 Uhr erwarten die Besucher Kreationen aus der Werkstatt, Schwippbögen mit regionalen Motiven, Adventskränze, Weihnachtsgestecke, Weihnachtssträuße und vieles mehr.

Der Höhepunkt ist das Aufziehen des Adventssterns um 16:00 Uhr mit dem Adventsliedersingen. Zur Stärkung gibt es Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen. PM/ph

Symbolbild: Pixabay.com