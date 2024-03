Vandalismus in Teltow: Zehn Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses in Teltow wurden zwischen dem 15. und 18. März insgesamt zehn Fahrzeuge durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt, teilt die Polizei Brandenburg mit. Eine Verantwortliche meldete der Polizei am Montagmorgen, dass an den Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und teilweise die Heck- und Frontscheiben zerkratzt worden waren. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf, die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Foto: Pixabay.com