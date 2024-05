Polizei sucht nach vermisster 84-jähriger aus Teltow

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einer vermissten Seniorin aus Teltow. Die 84-jährige Ingrid T. wurde am Abend des 25. Mai gegen 19:30 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der Frau.



Ingrid T. ist 162cm groß und schlank. Sie hat schulterlange graue Haare, die sie als Dutt trägt. Sie trägt außerdem auffällige rote Schuhe, eine rote Hose und eine beigefarbene Bluse. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Die vermisste Ingrid T.

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Alternativ kann auch das Online – Hinweisformular genutzt werden.

Foto: Polizei Brandenburg und Pixabay.com