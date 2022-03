Nachhaltige Hilfe gegen Atemaussetzer im Schlaf

Das Problem lauert in der Nacht: Atemaussetzer sorgen für Schlafstörungen, lautes Schnarchen stört die Ruhe. Die Zahnarztpraxis Teltow verspricht Abhilfe.

Mitten am Tag hundemüde sein, Schwindelanfälle beim Aufstehen und Konzentrationsschwäche: Das sind nur einige der gängigsten Symptome, unter denen Menschen mit Schlafstörungen leiden. Eine weit verbreitete Form der Schlafstörung ist das Obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), das durch eine Verengung der Atemwege verursacht wird, weil die Muskulatur rund um die Atemwege im Schlaf stark erschlafft. Es kommt dabei wiederholt zur Verringerung der Atmung oder zu deren Stillstand durch eine Verengung des Rachenraums. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut, während der Kohlendioxidgehalt ansteigt. Als Alarmreaktion tritt eine Weckfunktion ein. Das Perfide dabei ist, dass die Betroffenen all dies meist nicht bemerken, weil die Alarmreaktion unter dem Wahrnehmungslevel der schlafenden Person bleibt. Für Menschen in ihrer Nähe ist sie jedoch kaum zu überhören, denn auf einen kurzzeitigen Atemaussetzer folgt ein geräuschintensives starkes Einatmen, oft verbunden mit lautem Schnarchen. Die obstruktive Schlafapnoe ist die häufigste Form von Atmungsstörung beim Schlafen. Unbehandelt wird die Krankheit mit Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung gebracht.

Abhilfe können spezielle Schienen schaffen, die seit dem 1. Januar 2022 von den Gesetzlichen Krankenkassen als Kassenleistung finanziert werden. Die zweiteilige, verstellbare Unterkiefer-Protrusionsschiene wird während des Schlafens auf den Zähnen getragen. Das Gerät drückt den Unterkiefer sanft nach vorne. Dadurch wird das Gewebe, an dem die Zunge im Mundraum angewachsen ist, gespannt und die Zunge nach vorne gezogen. Die Muskeln bleiben stabil und die Atemwege offen. Damit die Unterkiefer-Protrusionsschiene richtig passt, muss sie für die Betroffenen zahntechnisch individuell angefertigt werden.

In der Zahnarztpraxis Teltow begleitet die Zahnärztin Ilka Engel betroffene Patienten mit Einfühlungsvermögen und fachlicher Expertise. Ilka Engel ist zertifiziertes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS) für Berlin und Brandenburg. Die von ihr eingesetzte SomnoDent-Schiene überzeugt durch einen hohen Tragekomfort und durch ihre klinisch erwiesene Wirksamkeit, weiß Zahnärztin Engel zu berichten. Doch als erstes kommt die Diagnose: Durch ein ambulantes Screening, welches Betroffene nach Anleitung zu Hause in der eigenen Wohnung durchführen, werden Atem- und Schnarchereignisse genauestens aufgezeichnet. Dabei misst ein kleiner Computer, der von der Praxis kostenfrei zur Verfügung gestellt und mit einem Bauchgurt angelegt wird, sowie ein kleines Röhrchen in der Nase die Atmungsstörungen. Sollten Atemaussetzer vorliegen, ist eine zusätzliche Untersuchung im Schlaflabor unerlässlich, denn nur der Schlafmediziner kann nach erfolgter Untersuchung eine Unterkiefer-Protrusionsschiene verordnen. Eine intensive Zusammenarbeit mit den Fachärzten der Region ist für die Praxisinhaberin Ilka Engel selbstverständlich. Von der Auswertung der Schlafüberwachung ist es abhängig, ob dem Betroffenen mit einer Zahnschiene geholfen werden kann.

Kontakt:

Zahnarztpraxis Teltow Ilka Engel, Ruhlsdorfer Straße 3, 14513 Teltow, Telefon: 03328 474 426, E-Mail: praxis@ilkaengel-teltow.de

Bild: privat