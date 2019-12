Großzügige Spende für den Wünsche-Wagen

Eine großzügige Spende in Höhe von 15.000 Euro konnte am 17. Dezember für den Brandenburger Wünsche-Wagen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) übergeben werden. Statt Geschenke hat sich Frank Michalak (63) von der AOK zum Eintritt in den Ruhestand Spenden für den ASB-Wünsche-Wagen und den nach einem Boxkampf seit 2016 schwerstpflegebedürftigen ehemaligen Sportler Eddy Gutknecht gewünscht.

Für den Wünsche-Wagen kamen exakt 13.184 Euro zusammen, die Michalak selbst auf 15.000 Euro erhöhte. Bereits zu seinem 60. Geburtstag flossen Spenden an den Wünsche-Wagen. „Das große Engagement der ASB-Mitarbeiter, die mit dem Wünsche-Wagen vielen todkranken Menschen eine letzte Freude ermöglichen, hat mich immer zutiefst berührt. Darum war es für mich selbstverständlich, dieses Engagement weiterhin zu unterstützen“, so Michalak.

Auch beim ASB ist man dankbar für die finanzielle Unterstützung. „Mit diesen Spenden können wir zahlreichen sterbenskranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllen in der Hoffnung ihnen so ein wenig Frieden in ihren letzten Tagen zu schenken“, so Dietmar Lippold, Landesgeschäftsführer des ASB.

Text/ Foto: AOK Nordost

