Bürgerumfrage: Sicherheit in Teltow

Dunkle Ecken, schummerige Durchgänge, ein mulmiges Gefühl allein auf der Straße: Fast jeder Bürger hat „seine“ Gegenden, die er möglichst schnell hinter sich lassen will. Doch wie steht es um das Sicherheitsgefühl der Teltower? Dies soll nun eine Umfrage der Stadt Teltow klären.

„Wie sicher fühlen Sie sich in Teltow? Gibt es Orte, die Sie meiden oder an denen Sie sich unwohl fühlen?“, richtet sich die Stadt Teltow auf ihrer Homepage an die Bürgerinnen und Bürger. Die Ursachen für Angst- oder Unsicherheitsgefühle können mannigfaltig sein (bauliche Faktoren, unübersichtliche oder schlecht ausgeleuchtete Wege, ungepflegte Orte u. v. m.). Jeder Mensch bewertet sie subjektiv nach eigenen Empfindungen und Gefühlen. Orte werden von einigen Menschen gemieden, andere wiederum fühlen sich dort wohl und haben kein ungutes Gefühl, sich in diesen Räumen zu bewegen.

Die Stadt Teltow lädt die Teltower daher zu einer Umfrage ein, mit dem Ziel, öffentliche „Angsträume“ zu identifizieren und diese nach Möglichkeit aufzulösen. Unter diesem Link steht das Online-Umfrageformular zur Verfügung. PM

Symbolbild: Pixabay.com