182. Jahresfest im Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin feiert am Sonntag, 14. Mai 2023, sein 182. Jahresfest. Los geht es um 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Festwiese an der Lichterfelder Allee 45 in 14513 Teltow.

Das Jahresfest bietet eine gute Möglichkeit, die Vielfalt des Unternehmensverbundes Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin kennenzulernen. Mitarbeitende aus allen Regionen kommen zu diesem Anlass einmal im Jahr nach Teltow und präsentieren an Infoständen ihre Arbeit. Auch die zahlreichen Arbeitsmöglichkeiten werden vorgestellt.

Ein buntes Programm auf der Festbühne, Kutschfahrten und Führungen ergänzen das Angebot. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. PM