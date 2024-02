49ers treten weite Reise zu den RheinStars Köln an

Am 3. Februar besuchen die TKS 49ers einen der klaren Aufstiegskandidaten der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB in Köln. Die RheinStars stehen mit einer Bilanz von 13 Siegen und vier Niederlagen auf Tabellenrang 2, punktgleich mit den führenden Giants Leverkusen. Lediglich ein Spiel verloren die Kölner bisher in ihrer ASV-Sporthalle, zu welcher die 49ers ihre weiteste Reise der Hauptrunde antreten werden. Die Partie beginnt am Samstag um 16:00 Uhr.

Es war durchaus überraschend, als die TKS 49ers die favorisierten RheinStars Köln am ersten Spieltag der laufenden Saison mit 81:79 besiegen konnten. Schon vor der Saison war nicht nur den 49ers-Coaches bewusst, dass Köln dieses Jahr einer der Aufstiegsfavoriten der ProB sein wird. Nach wenigen Wochen wurde dann auch deutlich, dass die Auftaktniederlage der RheinStars nur ein Aussetzer war. Die folgenden elf Partien konnte das Team allesamt für sich entscheiden, wobei bis auf einen Sieg alle mit zweistelliger Differenz endeten. Erst die Bayer Giants Leverkusen konnten den Kölnern in zwei aufeinanderfolgenden Derbys die Niederlagen Nummer zwei und drei zufügen. Vergangenen Samstag machten die dieswöchigen TKS-Gegner ihr Spiel gegen Tabellenschlusslicht Ibbenbüren sehr spannend, indem sie die letzten zweieinhalb Minuten nicht mehr punkten konnten und somit denkbar knapp nur mit 87:89 als Sieger vom Spielfeld gingen. Wie schon über die ganze Saison brachte hier das Top-Trio bestehend aus Björn Rohwer (17,6 Pkt, 7,1 Reb), Rupert Hennen (17,2 Pkt, 5,4 Ast) und Grantas Vasiliauskas (16,1 Pkt, 5,4 Reb) den Erfolg. Für die 49ers kommt diese schwierige Aufgabe, welche durch eine sechs- bis siebenstündige Anreise umso härter wird, nicht zum besten Zeitpunkt. Nach drei Niederlagen in Serie wäre ein Erfolgserlebnis nämlich gern gesehen. TKS-Assistenztrainer blickt wie folgt auf das kommende Aufeinandertreffen: „Wir wissen die Ausgangslage des Spiels sehr gut einzuschätzen. Dennoch werden wir nicht nach Köln reisen, um Punkte zu verschenken, sondern werden versuchen wie im Hinspiel einen guten Fight abzuliefern und zwei Punkte aus Köln zu entführen.“

Am Samstag, den 3. Februar, geht es bereits um 16:00 Uhr in Köln los. Das Spiel kann im Livestream der Gastgeber über Sportdeutschland.TV verfolgt werden.

Foto: TKS 49ers