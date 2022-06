Landkreis Potsdam-Mittelmark lobt Agenda 21-Preis aus

Das Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark zeichnet Projekte im Landkreis aus, die sich dem Klimaschutz verschreiben. Die bewerbungsfrist endet am 29. Juli; es winken 5.000 Euro Preisgeld.

„Bei der Verleihung des Agenda 21-Preis geht es nicht vorrangig um diejenigen, die regelmäßig in der Öffentlichkeit stehen, sondern um Mutmacher, die durch ihr Engagement Großes für den Klimaschutz leisten und damit eine der wichtigsten Säulen des Klimaschutzes sind“, erklärt das Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark (TGZ PM GmbH) in einer Pressemitteilung. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark vergibt seit 1999 und so auch in diesem Jahr den Agenda 21-Preis, der Projekte auszeichnet, die in besonderem Maße dazu beitragen Energien und Rohstoffe nur in den Mengen zu verbrauchen, die sich auf natürlichem Wege erneuern können.

„Gute Chancen haben Projekte, die zum Mit- oder Nachmachen einladen und auch ökologische, soziale und ökonomische Komponenten beinhalten. Bewerben können sich Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, Haushalte, Ingenieurbüros, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Kommunen, Vereine sowie Einzelpersonen. Die Preisträger:innen 2020 zeichneten sich durch besonders ressourcenschonende und emissionreduzierende Projekte aus, die auch den Gedanken der Kreislaufwirtschaft vorantreiben“, blickt das Technologie- und Gründerzentrum zurück.

Wer auch in diesem Jahr ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Projekt umgesetzt hat oder gerade dabei ist, kann sich bei der TGZ PM GmbH bis zum 29.07.2022 für den Agenda 21-Preis bewerben. Ebenso können nachhaltige und innovative Projekte auch vorgeschlagen werden. Neben Einzelbewerbungen sind auch ausdrücklich Bewerbungen von Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Nachbarschaften erwünscht. Für Fragen, Nominierungen und Vorschläge steht die TGZ PM GmbH zur Verfügung und kann per E-Mail unter katja.besser@tgz.pm kontaktiert werden. Die Bewerbungsbögen stehen unter https://klimaschutz-pm.de bereit.

PM