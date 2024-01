Blutspender in Brandenburg können Einkaufsgutscheine gewinnen

Den Start ins neue Jahr möchte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit einem Dank an seine Spender verbinden. Jeder, der im Aktionszeitraum zwischen 2. Januar und 31. März 2024 beim DRK im Land Brandenburg eine Blutspende leistet, hat die Möglichkeit, an einer wöchentlich ausgespielten Verlosung von Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro für einen Lebensmittelmarkt in der Region teilzunehmen.

Da Blutpräparate nur eine kurze Haltbarkeit von teilweise wenigen Tagen haben, ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gesunde Menschen ab 18 Jahren zum Jahresbeginn wieder auf, Blutspendeangebote in der eigenen Region zu nutzen und gibt allen Spendern die Chance, selbst mit einem kleinen Gewinn als Dankeschön ins Jahr zu starten. Teilnahmelose gibt es vor Ort auf den DRK-Blutspendeterminen.

Foto:Pixabay.com