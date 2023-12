Ab heute Mittag Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils schweren Sturmböen, die ab dem Nachmittag des 21. Dezember über Brandenburg hinwegziehen. Bis zum 22.Dezember bleibt es stürmisch mit einzelnen Gewittern.

Ein Sturmtief zieht über Südskandinavien in den Ostseeraum und gestaltet das Wetter stürmisch und wechselhaft. Es gelangt aus Westen milde und feuchte, am Freitag und Samstag mit Winddrehung auf Nordwest vorübergehend etwas kältere Luft nach Brandenburg und Berlin. STURM: Anfangs vor allem in der Südhälfte Brandenburgs Windböen bis 60 km/h (Bft 7) aus Südwest bis West. Ab heute Vormittag verbreitet Windböen (Bft 7), ab heute Mittag zudem zeitweise Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h (Bft 8-9), ab heute Nachmittag lokal auch schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Bis Freitagabend anhaltende Sturmsituation.

Am Freitag weiterhin frischer, teils starker West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen. Im Nachmittagsverlauf und am Abend zögerliche Windabnahme. Neben Wolken, zeitweise Aufheiterungen sowie stellenweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Kühler, Höchsttemperatur 3 bis 6 Grad. In der Nacht zum Samstag erst wechselnd, später stark bewölkt. Regional Schneeregen- oder Schneeschauer bei Tiefstwerten zwischen +2 und -1 Grad, örtlich und vorübergehend Glätte durch Schneematsch. Überwiegend mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen.

Foto:Pixabay.com