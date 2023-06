Helios-Klinikum Emil von Behring: Auszeichnung für Palliativstation

Die Palliativstation der Klinik für Palliativmedizin und Geriatrie am Berliner Helios-Klinikum Emil von Behring ist als erste „zertifizierte Palliativstation“ Berlins ausgezeichnet worden.

In Berlin gibt es 17 Palliativstationen, in denen Patientinnen und Patienten mit einer nicht heilbaren Erkrankung und komplexer Beschwerdelast behandelt werden. Die Klinik für Palliativmedizin und Geriatrie am Helios Klinikum Emil von Behring um Chefärztin Dr. med. Wiebke Nehls kann sich jetzt über eine besondere Auszeichnung freuen: Für die sehr gute Behandlung von Palliativ-Patienten erhält sie von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) als erste Berliner Klinik das DPG-Siegel „zertifizierte Palliativstation“.

Kreativität, Flexibilität und Empathie prägen den ganzheitlichen Betreuungsansatz in der spezialisierten Palliativversorgung am Helios-Klinikum Emil von Behring. Hinzu kommt die hohe Behandlungsqualität, für die die DGP strenge Kriterien festgelegt hat, und die in der Klinik für Palliativmedizin und Geriatrie nach Ansicht des Fachverbands überzeugend gelebt werden. Mit dem Qualitätssiegel können sich Palliativpatienten darauf verlassen, dass sie eine optimale leitliniengerechte Behandlungsqualität auf der Palliativstation erfahren. Darüber hinaus wird den Mitarbeitern bestätigt, dass sie ihre Patienten im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet versorgen.

„Wir sind stolz, dass unsere Palliativstation erfolgreich am Zertifizierungsverfahren teilgenommen hat. Die Prüfungskommission findet das Palliativteam in unserer Klinik besonders engagiert und lobt auch die vielfältigen Angebote für Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige wie die Kunst- und Musiktherapie,“ fasst Chefärztin Dr. Wiebke Nehls zusammen. Und weiter: „Für uns in der Klinik ist es selbstverständlich und unser täglicher Anspruch, den Palliativ-Patientinnen und -Patienten die beste Versorgung zu bieten. Dass die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin die Behandlungsqualität nun bestätigt hat, erfüllt uns alle mit großer Freude. Für diesen besonderen Einsatz bin ich meinem Team sehr dankbar.“

Im Abschlussbericht wurde unter anderem hervorgehoben: „Die Atmosphäre der Station wird von den dort Tätigen getragen, deren Engagement – gleich welcher Berufsgruppe – zu spüren war. […] Der hohe Anspruch des Personals in die Patientenversorgung wurde deutlich.“

Die Klinik für Palliativmedizin am Helios-Klinikum Emil von Behring verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Neben den körperlichen Leiden, Schmerz und anderen Symptomen nimmt sich das multiprofessionelle Team auch den seelischen und sozialen Problemen ihrer Patientinnen und Patienten und bietet spirituelle Begleitung an. Weitere Informationen zur Klinik und zum Team sind unter www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-angebot/fachbereiche/palliativmedizin-und-geriatrie abrufbar.

Zur DGP-Zertifizierung

Die DGP-Zertifizierung bietet Palliativstationen den Nachweis, dass sie in der Lage sind, die Versorgung ihrer Patienten nach spezifizierten und normierten Vorgaben zu erbringen. Diese Vorgaben berücksichtigen unter anderem die Anforderungen der S3-Leitlinie „Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung“ und sind eng mit den Zertifizierungskriterien der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) für die Palliativversorgung in onkologischen Zentren abgestimmt. Zertifizierungen und die damit verbundene Überprüfung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sind unstrittige und positive Errungenschaften im Gesundheitswesen. PM

Bild: dirkpagels.de