30-jähriges Jubiläum der Suppenküche im Adventhaus

Die Suppenküche für Bedürftige lädt am 24. April in das Adventhaus Zehlendorf ein. Ort: Gartenstr. 23 neben dem Bali-Kino. Nach der Feierstunde um 14:00 Uhr sind alle Besucher zu Kaffee und Kuchen und Gesprächen herzlich eingeladen.

Seit mittlerweile 30 Jahren wird von November bis März an jedem Dienstag und Donnerstag Mittagessen für Bedürftige angeboten. Die ehrenamtlichen Helfer haben bei der Essenausgabe stets auch ein offenes Ohr für die sonstigen Sorgen der Besucher. Damit es nicht so sehr nach Almosen klingt und zur Wertschätzung des Angebots kostet ein warmes Mittagessen 50 Cent. Natürlich bekommt jeder etwas, auch derjenige, der gar kein Geld hat.

An den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag wird in der fußläufig erreichbaren Pauluskirche auch Mittagessen angeboten. So steht Bedürftigen Personen in Zehlendorf-Mitte werktäglich eine warme Mahlzeit zur Verfügung.

Von April bis Oktober öffnet einmal im Monat das Sommer Café (meist im Garten des Adventhaus) zu einem Treff bei Kaffee und Kuchen.

Foto: Adventgemeinde Berlin-Zehlendorf