Teltower Geschichten bei einer Tasse Kaffee – neues Angebot im Heimatmuseum

Der Heimatverein Teltow lädt ab dem 7. November an sechs Samstagen zum Erzählen, Erinnern und Zuhören ins Heimatmuseum, Hoher Steinweg 13, ein.

Wie war das eigentlich früher in Teltow? Welche Geschichten verbinden die Menschen mit ihrer Stadt? Wo wurde gespielt, gearbeitet und gefeiert – und was hat sich im Laufe der Jahre verändert? Diesen und vielen anderen Fragen möchte der Heimatverein Stadt Teltow 1990 e. V. mit einem neuen offenen Gesprächsangebot nachgehen. Unter dem Motto „Geschichten aus Teltow” öffnet das Heimatmuseum ab dem 7. November 2026 an sechs Samstagnachmittagen bis Weihnachten seine Türen.

Bei einer Tasse Kaffee sind alle herzlich eingeladen, Erinnerungen auszutauschen, persönliche Erlebnisse zu erzählen oder einfach den Geschichten anderer zu lauschen. Dabei muss es keineswegs immer um die große Stadtgeschichte gehen. Oft sind es gerade die kleinen Begebenheiten aus dem Alltag, die ein lebendiges Bild vergangener Zeiten entstehen lassen.

Ob alteingesessen oder neu zugezogen, jung oder alt – willkommen sind alle, die sich für Teltow und seine Menschen interessieren. Vielleicht kommen dabei auch Geschichten ans Licht, die bislang noch niemand aufgeschrieben hat.

Neben dem gemütlichen Beisammensein besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Ausstellungen des Heimatmuseums zu besichtigen.

Die Gesprächsrunden finden jeweils samstags von 15:00 bis 17:00 Uhr an folgenden Terminen statt:

November: 7., 14. und 28. November 2026

Dezember: 5., 12. und 19. Dezember 2026

Ort: Heimatmuseum Teltow, Hoher Steinweg 13, 14513 Teltow

Foto: Heimatvereins Teltow e.V.