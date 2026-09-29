Diakonissenhaus Teltow und HSD Hochschule Döpfer kooperieren

Das Diakonissenhaus Teltow und die HSD Hochschule Döpfer haben eine Kooperation vereinbart. Sie wollen Mitarbeitenden im Gesundheitsbereich und der Altenhilfe berufsbegleitend akademische Qualifikationen bieten. Im Fokus stehen Bachelorstudiengänge in Physician Assistance, Pflege mit Schwerpunkt in Psychiatrischer, Intensiv-/Anästhesie- oder Notfallpflege und Angewandten Therapiewissenschaften. Zur Unterzeichnung kam Prof. Dr. Karin Kohlstedt, Präsidentin der HSD, nach Teltow.

Die Vereinbarung greift die wachsende Akademisierung der Gesundheitsberufe auf und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. Insbesondere Mitarbeitende aus den Bereichen Therapie und Pflege können ihre berufliche Tätigkeit im Diakonissenhaus Teltow nun mit einer wissenschaftlichen Qualifikation verbinden. Die Kooperation unterstützt das berufsbegleitende Studium zudem durch finanzielle Förderung und eine studiengerechte Berücksichtigung der Arbeitszeitplanung. An der HSD sind Studienangebote für Gesundheits- und Sozialberufe eng mit den beruflichen Handlungsfeldern verknüpft.

Der Kaufmännische Vorstand des Diakonissenhauses Teltow, Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, freut sich über die Kooperation: „Die flexiblen Studienangebote der Hochschule Döpfer helfen uns, die Fachkräftelücke zu verkleinern und den wachsenden Bedarf an akademisch ausgebildetem Personal zu decken. Gleichzeitig bieten wir Talenten aus unseren Kliniken und Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.“

Wissenschaft und Praxis vereinen

Prof. Dr. Karin Kohlstedt unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung erfordert gut ausgebildete Fachkräfte, die wissenschaftliche Erkenntnisse sicher einordnen und in ihrer beruflichen Praxis anwenden können. Die Kooperation mit dem Diakonissenhaus Teltow verbindet akademische Qualifizierung aller Gesundheitsfachberufe mit den Anforderungen des beruflichen Alltags.“

Die HSD bietet Studiengänge in Gesundheit und Soziales an und hat Standorte in Potsdam, Köln, Regensburg und Hamburg. Das Diakonissenhaus Teltow ist ein diakonischer Unternehmensverbund in den Bereichen Gesundheit, Altenhilfe sowie Teilhabe und Bildung in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

HSD Hochschule Döpfer

Die HSD Hochschule Döpfer (HSD) ist eine staatlich anerkannte, systemakkreditierte Hochschule mit Fokus auf Gesundheit und Soziales mit Sitz in Potsdam und betreibt weitere Standorte in Hamburg, Köln und Regensburg. Die Studiengänge zeichnen sich durch große Praxisnähe, innovative und flexible Lernformen sowie eine gute Vernetzung mit Branchenpartnern aus. Diese Struktur bereitet die Studierenden auf eine Vielzahl von Tätigkeiten und Berufsfeldern im Gesundheits- und Sozialbereich vor. Als Wegbereiter für die Akademisierung und Professionalisierung nicht-ärztlicher Fachberufe verfügt die HSD über etablierte Strukturen zur fachlichen Studienvorbereitung und umfangreiche Erfahrungen bei der berufszulassungsrechtlichen Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Die Hochschule ist Teil der Döpfer-Gruppe, die an 11 Standorten in Deutschland Berufsfachschulen, Fachakademien und Therapiepraxen für Physio-, Logo- und Ergotherapie betreibt.

Foto v.l.n.r.: Matthias Blume, Vorsitzender des Vorstandes Diakonissenhaus Teltow, Prof. Dr. Karin Kohlstedt, Präsidentin der HSD Hochschule Döpfer, Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, Kaufmännischer Vorstand Diakonissenhaus Teltow (Diakonissenhaus Teltow)