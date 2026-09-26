Teltow feiert – Fahrgeschäfte, kulinarische Meile und Riesenrad

Wie in jedem Jahr wird in Teltow rund um den 03. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gefeiert! Vier Tage wird die Festmeile in der Rheinstraße wieder zum Ort der Begegnung, der Erlebnisse und der kulinarischen Köstlichkeiten!

Miteinander feiern, lachen und erleben, abschalten, Seele baumeln lassen, unter Leute gehen, positive Energie aufladen, einfach Spaß haben – das ist von Donnerstag, dem 01. Oktober bis Sonntag, 04. Oktober wieder möglich. In diesem Jahr wird das Event von der Schausteller-Familie Probst unter dem Namen „Lausitz Jahrmarkt“ veranstaltet.

Und das sind die Highlights:

01. Oktober

Von 14:00 bis 22:00 Uhr darf man sich auf einen bunten Familientag freuen

Lust auf wilde Verfolgungsjagden im Autoscooter, 180-Grad-Drehungen im Breakdancer, tolle Ausblicke im 35-Meter-Riesenrad, volle Adrenalin-Ausschüttung im Überschlagkarussell Heartbreaker, maximaler Nervenkitzel im 20-Meter-Freefall-Tower oder intensive Flugerlebnisse im Gaudi-Schunkler? Dann seid ihr hier mit euren Familien richtig! Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. In der Genießergasse werden kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt geboten. Ab 19:00 Uhr darf noch eine fulminante Feuershow genossen werden.

02. Oktober

Spidermans, Supermans, Jedi-Ritter und Transformers aufgepasst: Dieser Tag gehört den Super-Helden! Jedes Kind, das in einer entsprechenden Verkleidung kommt, erhält gratis Zuckerwatte. Ab 18:00 Uhr darf getanzt werden. DJ Mister Miki legt heiße Rhythmen auf. Der Tag endet um 21:00 Uhr mit einem großen Feuerwerk.

03. Oktober

Der Samstag beginnt um 15:00 Uhr mit Live Musik von Henk Hulzinga. Henk ist seit 20 Jahren in Brandenburg unterwegs – direkt aus ­Friesland mit Gitarre und rauem Charme. Er spielt Country, Southern Rock und Irish Folk zum Mitsingen und Tanzen. Ab 19:00 Uhr startet eine Schlager-Party und endet um 21:00 Uhr mit einer spektakulären Lasershow auf der Bühne.

04. Oktober

Der letzte Tag dieses Events gehört wieder ganz den Kindern. Von 12:00 bis 19:00 Uhr ist die Paw Patrol („Helfer auf vier Pfoten“) aus der bekannten Fernsehserie zu Besuch. Freut euch auf Ryder und seine Fellfreunde Chase, Marshall, ­Rocky, Zuma, Rubble und Skye.

Ergänzend stehen jeweils um 13:00 und um 16:00 Uhr noch ein Puppenspiel auf der Bühne auf dem Programm.

Fotos: Pixabay.com / „Lausitz Jahrmarkt“