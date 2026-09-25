Dampfloks zum Anfassen für die ganze Familie: 21. Berliner Eisenbahnfest im Bahnbetriebswerk Schöneweide

Am 26. und 27. September, feiern die Dampflokfreunde Berlin e.V. im historischen Bahnbetriebswerk Schöneweide das 21. Berliner Eisenbahnfest. Für alle großen und kleinen Eisenbahnfans und ihre Familien gibt es viel zu entdecken und zu erleben: mehr als 40 Lokomotiven und Wagen, darunter vier betriebsfähige Dampfloks.

Neben den Dampfloks der Baureihen 03, 35, 52, 74 und 95 sind zahlreiche Diesel- und Elektrolokomotive aus allen Epochen zu sehen. Eisenbahnunternehmen präsentieren die Arbeitswelt der Eisenbahn und ihre Ausbildungsberufe mit spannenden Vorführungen. Einblicke gibt es in die Werkstatt, den Gleisbau und die Restaurierung von Lokomotiven und Wagen. Direkt vom Festgelände aus starten an beiden Tagen um 10.40 Uhr, 12.40 Uhr, 14.50 Uhr und 16.10 Uhr Dampfzüge mit historischen Wagen zu einstündigen Rundfahrten durch Berlin. An beiden Tagen zweimal können die Besucher mit einem roten Schienenbus aus den 60-ern die Ringbahn bereisen.

Wer dem Lokführer bei der Arbeit zusehen möchte, fährt ein Stück auf dem Führerstand einer Dampflok mit. Am Lok-Fahrsimulator kann sich jeder mal als Lokführer versuchen. Beim Rundgang durch den großen Lokschuppen gibt es Einblicke in die Lokwerkstatt aus Großvaters Zeiten. Die Sanierung des über 120 Jahre alten Technikdenkmals ist in vollem Gange.

Im Speisewagen von 1935 gibt’s Hausmannskost und im Biergarten Leckeres vom Grill. Kinder können sich in einer Hüpfburg austoben. Modellbauer und Sammler finden Raritäten und Schnäppchen auf dem Bahnmarkt im Lokschuppen.

Sonnabend 10:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr, Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) 5 Euro, Familien (2 Erwachsene und bis zu vier Kinder) 30 Euro. Eintrittskarten gibt es am Eingang sowie im Vorverkauf. Verkehrsverbindungen: S-Bahnhof Johannisthal. Tram&Bus Benno-König-Straße. Nur wenige Parkplätze.

Der Verein historische S-Bahn e.V. bietet am Sonnabend vom Ostbahnhof eine stilvolle Anreise im S-Bahn-Museumszug nach S Johannisthal, abwechselnd via Stadtbahn und Südring, sowie zwei Rundfahrten ab S Johannisthal. Fahrkarten für die Fahrt mit der historischen S-Bahn sind im Vorverkauf erhältlich, Restkarten beim Schaffner.

Foto: Dampflokfreunde Berlin e.V.