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Verkehrskontrollen in Stahnsdorf und Teltow

Redaktion

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Potsdam führten am 23. September in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr und von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Verkehrskontrollen in Stahnsdorf und in Teltow durch. Im Ergebnis konnten bei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich mit zulässigen 30 km/h insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden.

Der schnellste Pkw war hierbei mit 53 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Bei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich mit zulässigen 50 km/h konnten insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Der schnellste Pkw war hierbei mit 70 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Neben den getroffenen Maßnahmen wurden ebenfalls verkehrserzieherische Gespräche mit den kontrollierten Personen geführt, um auf umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten aufmerksam zu machen.

Foto: Pixabay.com

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