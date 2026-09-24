Kunst in der Sparkasse Stahnsdorf – Farbenfroher Mix aus Foto & Acryl

Noch bis zum 20. Januar ist eine neue Ausstellung mit Bildern der Künstlerin Katja Reuter in den Räumen der Geschäftsstelle Stahnsdorf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) zu sehen.

Die im Süden Berlins beheimatete Katja Reuter ist 1971 geboren, hat Bekleidungsdesign studiert und lange in der Modebrache gearbeitet. Inzwischen ist die als freischaffende Künstlerin, Fotografin und Buchautorin tätig.

Die Künstlerin Katja Reuter präsentiert ihre farbenfrohen Werke bis 20. Januar 2027 in der Stahnsdorfer Sparkasse

„Kreativität für mich so wichtig wie die Luft zum Atmen. So male ich mich tagtäglich, möglichst bunt, durch den Alltag. Bei den ausgestellten Bildern habe ich Fotografie und Malerei verbunden. War das Motiv gefunden, habe ich es fotografiert, digital bearbeitet, den Druck auf Keilrahmen ziehen lassen und im Anschluss daran Farbakzente mit Acryl gesetzt. Dieses Herstellungsverfahren ermöglicht meine Motive auch in anderen Größen und Farben anzufertigen.“, so Reuter.

Das Team der Sparkasse in Stahnsdorf freut sich über Interessenten zu den üblichen Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Foto: MBS