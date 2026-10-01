Potsdam-Mittelmark _ Verkehrskontrollen der Polizei mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Beamte der Polizeiinspektion Potsdam haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Erkennung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

So stoppten Beamten im Potsdamer Martinsweg einen 31-jährigen Mann auf einem E-Bike. Am Lenker des Rads befand sich ein fest verbauter Gashebel, mit dem das Fahrzeug auch ohne Treten beschleunigen konnte. Damit galt das Zweirad als Kraftfahrzeug und war versicherungspflichtig. Der Fahrer besaß weder einen Führerschein noch die nötige Pflichtversicherung. Zudem bemerkten die Polizisten deutliche körperliche Mängel bei der Fahrtüchtigkeit. Der Mann gestand, täglich Marihuana sowie reaktionshemmende Schlafmittel einzunehmen. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme, stellten das präparierte Rad sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Bei einer Kontrolle in der Karl-Marx-Straße in Kleinmachnow geriet ein 45-jähriger Autofahrer in die Überprüfung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille, zusätzlich schlug auch ein Drogentest auf Cannabis und Kokain an. Der Mann händigte den Beamten daraufhin mehrere kleine Behälter mit einem verdächtigen weißen Pulver aus. Nach einer Blutprobe, die in einem Krankenhaus entnommen wurde, durfte auch er nicht mehr weiterfahren. Neben den beiden Strafverfahren deckten die Beamten insgesamt 16 Verkehrsordnungswidrigkeiten auf – darunter Verstöße gegen die Ladungssicherung, technische Mängel an Fahrzeugen sowie Missachtungen von Fahrpersonalvorschriften. Diese wurden entsprechend geahndet und Verwarnungen ausgesprochen.

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